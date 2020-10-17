Мужчина описал странные видения после остановки сердца

Житель Великобритании перенес тяжелый сердечный приступ и остановку сердца, после чего поделился воспоминаниями после "смерти".

Как пишет Express, Уильям рассказал, что врачи буквально вытащили его с того света.

"Я почувствовал, как мое сердце бьется все медленнее и медленнее, слышал плач моих детей. Затем наступила темнота. Я чувствовал, как мое существо или сознание втягивается в темную пустоту", – заявил мужчина.

Первой мыслью, которая его посетила, было: неужели Элвис Пресли умирал так же?

Затем пациент почувствовал боль и гнев, после чего к нему явилось некое "существо из чистой любви и принятия".

Уильям обратился к нему и заявил, что не может умереть на глазах у своих детей. Тот в ответ успокоил мужчину, заверив, что "все закончится хорошо".

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным многочисленных исследований, от 20% до 40% людей верят в то, что общались с умершими родственниками.