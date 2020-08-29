Мужчина оглох и начал слепнуть из-за татуировки: врачи нашли причину

В Японии 35-летний мужчина заболел саркоидозом из-за татуировки. Причиной воспаления стала краска.

Как рассказали врачи из университетской больницы Фукуока в Японии, он пришел в больницу спустя четыре месяца после модификации тела, передает BMJ Case Reports.

Сначала мужчина пожаловался, что плохо видит. Врачи поставили диагноз "увеит" – воспаление средней, сосудистой, оболочки глаза. Врачи не могли понять, почему оно началось: не было ни травмы, ни инфекции. Предположили, что парень болен саркоидозом, который вызывает гранулемы (узелковые воспаления) в теле.

Саркоидоз связан со сбоем в работе иммунитета. Сбой случается по разным причинам, и врачи принялись искать истоки. Анализ крови показал высокий уровень гормонов, которые влияют на иммунный ответ. На компьютерной томографии грудной клетке увидели множество мелких узелков (второй сигнал саркоидоза).

Затем парень начал глохнуть. Изредка гранулемы возникают в черепе больных саркоидозом, что мешает слышать.

После этого врачи заметили татуировку на спине больного. Там увидели признаки гранулем, и поняли, что тату вызвало болезнь: иммунитет необычно отреагировал на краску. В кожных гранулемах нашли черный и коричневый пигмент татуировки.

Парню прописали курс гормонов кортикостероидов, это помогло вылечить глаза, слух улучшился, а татуировка очистилась от гранулем.

Отметим, саркоидоз – заболевание, когда воспалительные клетки собираются в узелки в разных органах. Гранулемы могут возникнуть даже в жизненно важных органах.

Как сообщал OBOZREVATEL, модель из польского города Вроцлава Александра Садовская покрыла татуировками глаза, но из-за неудачной процедуры ослепла на один глаз.