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Мужа Елизаветы II поймали на нарушении ПДД после аварии

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Мужа британской королевы Елизаветы II, 97-летнего принца Филиппа, уличили в нарушении правил дорожного движения спустя несколько дней после ДТП.

Принца заметили непристегнутым за рулем автомобиля у главных въездных ворот в поместье Сандрингем в субботу, 19 января, днем, сообщает Daily Mail. (Чтобы посмотреть фото, доскрольте новость до конца).

Увидев снимки, которые тут же разлетелись в сети, полиция провела разъяснительную беседу с Филиппом, в ходе которой ему были даны "соответствующие ситуации рекомендации".

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Принц Филипп

Принц Филипп

BBC

Мужа Елизаветы II поймали на нарушении ПДД после аварии

Daily Mail

Как пояснили правоохранители, это стандартная практика при получении информации о подобных нарушениях.

Обратили внимание также и на то, что ранее по пути в церковь Св. Петра пренебрегла ремнем безопасности и сама королева. Однако, по британскому законодательству, она застрахована от любых гражданских и уголовных дел.

Королева Елизавета

Королева Елизавета

Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 января Филипп попал в аварию — его внедорожник врезался в другой автомобиль и перевернулся.

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Персона
Елизавета II
Место
Великобритания
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