"Вот вам!" Муж Скабеевой оскандалился неприличным жестом в адрес Украины. Видеофакт

Российский пропагандист, муж скандальной Ольги Скабеевой Евгений Попов в прямом эфире показал неприличный жест в адрес Украины.

Это произошло на программе "60 минут" телеканала "Россия 1" во время обсуждения Минских соглашений (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Поводом для неадеквтаного поведения рупора Кремля стала фраза украинского гостя студии Гордея Белова. Так, он отметил, что Россия должна дать гарантии в новом Минском протоколе, что в случае принятия Минска-3 на Донбассе не будет реализован абхазский сценарий. Он подчеркнул, что страна-агрессор должна подтвердить это письменно.

Евгений Попов Скриншот видео

После этой ремарки Попов и взорвался гневом, прибегнув к непозволительному поведению перед камерой и к оскорблениям Украины, страдающей из-за российского вооруженного вторжения.

"Чтобы чьи бы то ни было батальоны пошли на Донбасс и мы бы спокойно на это смотрели?! Вот вам! Никогда такого не будет! Вот вам!" – закричал он и демонстративно показал "фигу".

Как сообщал OBOZREVATEL, на российском телевидении разгорелся скандал между одиозным телеведущим, голосом "антимайдана" Юрием Котом и постоянным украинским гостем эфиров пропагандистов Гордеем Беловым. Стычка произошла во время обсуждения ликвидированных террористов "ДНР" Александра Захарченко, Арсена Павлова ("Моторолы") и Михаила Толстых ("Гиви"). Во время ссоры Кот перешел на оскорбления и угрозы.

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