Муж издевался и насиловал: в США зверски убили молодую украинку

В США в городе Висконсин-Делс убили 23-летнюю украинку Татьяну Гужву. В убийстве подозревают ее мужа, 31-летнего Фуада Пашаева.

Девушку нашли мертвой в четверг, 4 апреля в собственном доме на бульваре Вашингтона, сообщает Gofundme.com.

Отмечается, что Пашаеву в январе уже было предъявлено обвинение в домашнем насилии. Уголовное дело находится на рассмотрении в окружном суде Колумбия. Мужчине выдвинуты такие обвинения: удушение, незаконное лишения свободы, уничтожение имущества, нападение и другое.

Ранее девушка сообщала в полицию, что с Пашаевым они вместе живут три года. Все это время он злоупотреблял спиртным, что было причиной семейного насилия. Гужва рассказывала, что, когда ее муж был пьян, он схватил ее за шею и начал душить.

"Если ты напишешь сообщение еще кому-то, я убью тебя", – написал она в заявлении в полицию.

Но ее мужа освободили под залог, и ему было запрещено приближаться к жене и их 1-летнему ребенку. На данный момент задержанный находится в тюрьме Колумбийского округа в ожидании официального обвинения в смерти супруги.

Татьяна Гужва gofundme.com

Фуад Пашаев gofundme.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в мексиканском штате Пуэбла зверски убили 37-летнюю украинку Ярославу Ненастину.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!