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Муж издевался и насиловал: в США зверски убили молодую украинку

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В США в городе Висконсин-Делс убили 23-летнюю украинку Татьяну Гужву. В убийстве подозревают ее мужа, 31-летнего Фуада Пашаева.

Девушку нашли мертвой в четверг, 4 апреля в собственном доме на бульваре Вашингтона, сообщает Gofundme.com.

Отмечается, что Пашаеву в январе уже было предъявлено обвинение в домашнем насилии. Уголовное дело находится на рассмотрении в окружном суде Колумбия. Мужчине выдвинуты такие обвинения: удушение, незаконное лишения свободы, уничтожение имущества, нападение и другое.

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Ранее девушка сообщала в полицию, что с Пашаевым они вместе живут три года. Все это время он злоупотреблял спиртным, что было причиной семейного насилия. Гужва рассказывала, что, когда ее муж был пьян, он схватил ее за шею и начал душить.

"Если ты напишешь сообщение еще кому-то, я убью тебя", – написал она в заявлении в полицию.

Но ее мужа освободили под залог, и ему было запрещено приближаться к жене и их 1-летнему ребенку. На данный момент задержанный находится в тюрьме Колумбийского округа в ожидании официального обвинения в смерти супруги.

Татьяна Гужва

Татьяна Гужва

gofundme.com

Фуад Пашаев

Фуад Пашаев

gofundme.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в мексиканском штате Пуэбла зверски убили 37-летнюю украинку Ярославу Ненастину.

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Место
США
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bender bender
bender bender
Чорнобривець-одне слово...
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Хачик - он и в США, хачик! Нашла же такого козла!
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