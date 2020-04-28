Супружеская пара из штата Висконсин, состоящая в браке 73 года, умерла с интервалом в шесть часов после того, как у обоих подтвердился коронавирус. Однако в последние минуты своей жизни муж и жена находились рядом и держались за руки – для этого персонал больнице сдвинул их кровати.

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Как пишет Daily Mail, любовь между Уилфордом Кеплером (94 года) и его женой Мэри (92 года) вспыхнула более 70 лет назад, когда они обменивались письмами во время Второй мировой войны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Их сын Майкл рассказал, что родители начали встречаться после того, как Уилфорд вернулся со Второй мировой войны и работал сыроделом в округе Ричленд. Пара поженилась в 1946 году.

Супруги Кеплеры в молодости Daily Mail

Спустя некоторое время Уилфорд работал машинистом в Harnishfeger Corp. в течение 35 лет, а Мэри стала первой женщиной вице-президентом компании US Steel Supply. Чтобы добиться этого, она посещала ночные занятия в колледже Альверно и закончила его в 1981 году в возрасте 54 лет.

Также Майкл Кеплер отметил, что его отец добровольно работал в больнице Милуоки в течение более 20 лет, а мать – в комиссии округа Милуоки по проблемам старения.

Медики больницы, где умерла супружеская пара, отметили, что несмотря на то, что коронавирус был выявлен у обоих пациентов, опасная болезнь забрала только жизнь Мэри. Женщина получила положительный результат 8 апреля и была помещена на домашнюю самоизоляцию, а затем провела супруга Уилфорда в больницу.

Причиной его смерти стала черепно-мозговая травма после неудачного падения на католическую Пасху. Уже находясь в больнице с травмой головы, 12 апреля мужчина узнал о своем положительном анализе на COVID-19.

Супруги Кеплеры Daily Mail

Перед смертью Мэри и Уилфорда Кеплеров успели навестить их внуки Ламека и Спенсер. По их словам, супружеская пара знала, что умирает, но смирилась с этим. А Мэри перед кончиной сказала, что о ней заботятся ангелы.

Внучка Кеплеров подчеркнула, что ее бабушка и дедушка были очень осмотрительны, поэтому она до сих пор не знает, где они могли заразиться коронавирусом. Единственный вариант – поход в магазин за покупками.

Влюбленных похоронили вместе на кладбище возле дома, где вырос Уилфорд. У них осталось трое детей, восемь внуков и шесть правнуков.

Супруги Кеплеры с детьми Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мир тронула история молодого американца Джона Коэльо, который скончался от коронавируса, но перед смертью успел написать в телефоне трогательное письмо для своих жены и детей.

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