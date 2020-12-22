Украинка – об ужесточении "карантина" в Швеции: музеи и кино закрыли, но маски необязательны

Из-за распространения эпидемии коронавируса в Швеции закрыли все музеи, кинотеатры, бассейны, но ношение защитных масок все еще необязательно.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL "Как Швеция поплатилась за мягкий карантин и какой урок дала Украине".

"По городу висят объявления, где на разных языках рекомендуется избегать нахождения в помещениях. Закрыты все музеи, кинотеатры, бассейны, но тренажерки по-прежнему открыты. Маски все еще не обязательны, но многие носят. Старики даже в защитных пластиковых экранах", – рассказала украинка Алена Алексеева, живущая в Стокгольме.

По ее словам, некоторые магазины ограничили количество покупателей, например, до 20. Кроме того, постоянно и везде напоминают о соблюдении социальной дистанции.

"Поощряют пользование кассами самообслуживания. Идешь по магазину, сканируешь товар и кладешь в сумку. Никаких очередей. Просто заплатил в конце и пошел. Для популяризации этого типа покупок на него делают скидки. Активно пропагандируют онлайн-визиты к врачам, даже рецепт онлайн выписывают", – уточнила она.

Также в последние недели в Швеции активно тестируют всех желающих методом ПЦР. Анализы бесплатны. Запись на тестирование – 2-3 дня вперед, медсестра берет мазок на улице, возле входа в поликлинику.

Как сообщал OBOZREVATEL, Швеция, которая не вводила карантинные ограничения, признала провал в борьбе с коронавирусом. Этот пример поучительный для властей Украины, которые затягивают с введением локдауна.