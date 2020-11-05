Мутация COVID-19 из Дании может вызвать новую пандемию – ученые

Мутации COVID-19 у норок могут привести к новой пандемии и сделать неэффективными уже разработанные вакцины от коронавируса.

Об этом сообщила The Guardian. В стране решили массово уничтожить норок.

"В худшем случае мы начнем новую пандемию в Дании. Существует риск того, что этот мутировавший вирус настолько отличается от других, что нам придется внести в вакцину что-то новое, и поэтому мутация отбросит нас всех во всем мире к началу", – сказал профессор Кори Мёльбак, эксперт по вакцинам и директор по инфекционным заболеваниям Государственного института сывороток Дании (SSI).

Однако он добавил, что мир оказался в лучшем положении, чем когда началась вспышка COVID-19.

"Мы знаем вирус, принимаем меры, включая тестирование и инфекционный контроль, и вспышка будет локализована наилучшим образом", – сказал ученый.

Дания, крупнейший в мире производитель норки, заявила 4 ноября, что планирует уничтожить более 15 миллионов животных из-за опасений, что мутация COVID-19, передаваемая от грызуна к человеку, может поставить под угрозу будущие вакцины.

Объявляя об уничтожении, премьер-министр страны Метте Фредериксен заявила, что 12 человек уже инфицированы мутировавшим вирусом, а норка, согласно рекомендациям SSI, теперь считается угрозой для здоровья населения.

Профессор Аллан Рандруп Томсен, вирусолог из Копенгагенского университета, пошел еще дальше, заявив, что Дания может стать "следующим Уханем".

Эксперт из Нидерландов Вим ван дер Поэль заявил, что теперь требуются исследования мутировавшего вируса, но даже и без мутации коронавирус, распространяемый норками, может представлять опасность для человека. В Нидерландах, по его словам, также существует этот риск.

Он добавил, что по окончании этого года производство меха в Нидерландах прекратится.

Как сообщал OBOZREVATEL, у норок в Дании обнаружен мутировавший коронавирус, из-за чего правительство приняло решение уничтожить 15-17 миллионов зверьков. Об этом заявила премьер-министр Метте Фредериксен.