Мусорное "море" из Закарпатья заполонило Венгрию: ужасные кадры

Тонны мусора и бытовых отходов из Закарпатья полностью завалили реку Тиса, что вытекает из Украины, приведя к настоящей экологической катастрофы.

Об этом сообщает издание Haromhatar, опубликовав также видео, как у венгерского города Вашарошнамень, недалеко от нашей границы, венгры с помощью спецтехники пытаются очистить водоем (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В Венгрии специальная техника круглосуточно вылавливает тысячи пластиковых бутылок, которые плывут по Тисе со стороны Закарпатья", – говорится в сообщении.

Закарпатский мусор заполонил реку в Венгрии

По данным издания, только за полдня 4 февраля был выловлено не менее 60 тонн пластиковых и других отходов.

По словам представительницы Национального управления водными ресурсами Венгрии Габриалы Сиклос, повышение уровня воды из-за дождливой погоды привело к значительному количеству отходов в венгерском участке реки. Чиновник отметила, что это грозит возникновением чрезвычайной ситуации из-за ухудшения качества подземных вод.

Венгры чистят Тису от закарпатского мусора Három Határ Hírei

В связи с этим власти ввели в эксплуатацию цепочку машин, которые непрерывно собирают мусор.

"Персонал FETIVIZIG очищает Тису в конце старого понтонного моста в городе Вашарошнамень. За полтора дня из реки были изъяты сотни кубометров пластиковых отходов", – комментируют в компании, которая предоставляет спецтехнику.

Венгры чистят Тису от закарпатского мусора Három Határ Hírei

Также подчеркивается, что иностранные коммунальщики регулярно сбрасывают отходы в сторону Венгрии, начиная еще с 2004 года. Но в особенно часто это происходит со стороны Закарпатья по нижней части Тисы, где волны наводнений несут сброшенный украинцами мусор.

Венгры чистят Тису от закарпатского мусора Három Határ Hírei

Венгры чистят Тису от закарпатского мусора Három Határ Hírei

Венгры чистят Тису от закарпатского мусора Három Határ Hírei

Венгры чистят Тису от закарпатского мусора Három Határ Hírei

Венгры чистят Тису от закарпатского мусора Három Határ Hírei

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева между озерами Вырлица и Тяглое сняли на фото огромные кучи мусора. Сеть разозлила такая ситуация, пользователи начали активно комментировать снимки.

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