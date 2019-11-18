"Муд*к!" Лукашенко публично выругался из-за выборов. Видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал мудаком наблюдателя за выборами в нижнюю палату парламента.

Видеозапись опубликовали на YouTube-канале Euroradio Live. Лукашенко прокомментировал журналистам ситуацию с наблюдателем из Бреста, который ранее заснял вероятное нарушение, когда девушка направлялась к урне для голосования с пачкой бюллетеней в руке (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Если какой-то, извините меня, придурок или мудак начинает бросаться на избирателей, [то надо] чтобы ему вставили мозги так, чтобы ему больше этого не хотелось. Вы знаете, как милиционеры умеют это делать", – сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко sputnik.by

Отметим, 17 ноября в Белоруссии прошли выборы в палату представителей Национального собрания – нижнюю палату парламента. Гражданам предстояло избрать 110 депутатов. По данным ЦИК на 20:00, выборы состоялись по всем 110 округам. Явка избирателей составила 77,22%.

Как писал OBOZREVATEL, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко назвал грубейшей ошибкой решение Польши не пригласить главу РФ Владимира Путина на годовщину начала Второй мировой войны.

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