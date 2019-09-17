Мучил ночной кошмар: в США невеста проглотила обручальное кольцо во сне

В США женщина во время сна проглотила свое обручальное кольцо из-за того, что ей приснился кошмар.

По словам Джэнны Эванс, ей снилось, что она ехала в поезде вместе со своим женихом и проглотила кольцо, чтобы "спасти его от плохих парней", пишет "BBC Украина" со ссылкой на рассказ самой девушки в соцсети.

Проснувшись, Эванс поняла, что находится не в поезде, а в своем доме в Калифорнии, однако ее кольцо куда-то пропало. Поняв, что на самом деле съела собственное украшение, женщина отправилась в больницу.

Рентген действительно обнаружил в желудке невесты кольцо с бриллиантом в 2,4 карата. Медики согласились достать его, но заставили пациентку подписать документы на случай ее гибели во время процедуры.

Женщина проглотила кольцо во сне Facebook Jenna Evans

Джэнна Эванс Facebook Jenna Evans

"Я много плакала, потому что была бы очень расстроена, если бы умерла", – поделилась сама Эванс.

Врачам удалось успешно завершить операцию и изъять драгоценность.

Как писал OBOZREVATEL, в июле в Киеве грабитель напал на 73-летнюю женщину посреди улицы, сорвал с нее золотую цепочку, отобрал кошелек и сбежал. Украденную драгоценность он проглотил, чтобы скрыть ее от полиции.

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