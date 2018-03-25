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Мубарак, Мугабе, Каддафи: Путину предрекли печальный конец

1.5тЧитать новость на украинском

Президент России Владимир Путин уже повторил ошибку четвертого президента Египта Хосни Мубарака, который шесть лет провел в тюрьме.

Такое мнение российский писатель-сатирик Виктор Шендерович на своей странице в Facebook.

"А чтобы не повторить ошибки Мубарака, Путину надо было бы уйти. Четыре года назад. Он уже повторил ошибку Мубарака! Ему уже поздно. Это в прошлом. У него в 2011-м году была возможность не повторить ошибку Мубарака", - указано в сообщении.

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Шендерович считает, что это не единственный "плохой пример" для подражания. Среди тех, чьи ошибки повторяет глава РФ также указаны убитый президент Ливии Муаммар Каддафи, свергнутый глава Зимбабве Роберт Мугабе и экс-президент Румынии Николае Чаушеску.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Шендерович заявил, что после победы Владимира Путина на очередных выборах президента в России эту страну ждут национальные катастрофы.

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Темы
Выборы в РоссииКризис в России
Персоны
Владимир ПутинМуаммар Каддафи
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