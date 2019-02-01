|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

''М*скалі руйнують Київ!'' Пропагандист Путина опозорился фейком об Украине

1.5тЧитать материал на украинском

Российский пропагандист, политолог Владимир Корнилов заявил, что киевский князь Юрий Долгорукий никогда таковым не был, поскольку пришел в столицу Киевской Руси с территории нынешней России.

Это якобы подтверждают формулировки из украинских учебников по истории, в котором князя детям преподносят как "москаля". Маразматичную речь Корнилов озвучил в эфире пропагандистской программы "Время покажет" на "Первом канале" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Юрий Долгорукий

Юрий Долгорукий

moscowmap.ru

"Украинский князь Юрий Долгорукий — это разрыв шаблона. Потому что владимиро-суздальский князь Юрий Долгорукий, сын Владимира Мономаха, стал киевским князем после того, как пришел и захватил Киев. И во всех украинских учебниках это написано, что "москалі руйнують Київ". Москаль Юрий Долгорукий разрушил Киев, да? При том, что он — действительно сын киевского князя", — сказал Корнилов, пытаясь выставить себя знатоком истории Украины.

Новости
''Крым и Москва вернутся в Киевскую Русь!'' В Госдуме озвучили бредовый план по захвату Украины
Владимир Корнилов

Владимир Корнилов

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир КОРНИЛОВ
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
12
5
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги