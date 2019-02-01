''М*скалі руйнують Київ!'' Пропагандист Путина опозорился фейком об Украине

Российский пропагандист, политолог Владимир Корнилов заявил, что киевский князь Юрий Долгорукий никогда таковым не был, поскольку пришел в столицу Киевской Руси с территории нынешней России.

Это якобы подтверждают формулировки из украинских учебников по истории, в котором князя детям преподносят как "москаля". Маразматичную речь Корнилов озвучил в эфире пропагандистской программы "Время покажет" на "Первом канале" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Юрий Долгорукий moscowmap.ru

"Украинский князь Юрий Долгорукий — это разрыв шаблона. Потому что владимиро-суздальский князь Юрий Долгорукий, сын Владимира Мономаха, стал киевским князем после того, как пришел и захватил Киев. И во всех украинских учебниках это написано, что "москалі руйнують Київ". Москаль Юрий Долгорукий разрушил Киев, да? При том, что он — действительно сын киевского князя", — сказал Корнилов, пытаясь выставить себя знатоком истории Украины.

Владимир Корнилов Скриншот видео

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