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''М*скали это нормально?!'' Пропагандисты Путина вышли из себя из-за троллинга украинцев

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Кремлевские пропагандисты впали в ярость из-за шуточной кричалки времен Евромайдана "Хто не скаче, той москаль!".

В ней рупоры путинского режима увидели отголоски нацизма и преследование по национальному признаку. Бурная дискуссия по этому поводу разгорелась в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Началась перепалка с того, что российский политолог Андрей Окара выразил уверенность в том, что нацизм как массовое явление не характерен ни для Украины, ни для России. Кроме того, распространение подобной информации он назвал выдумками пропаганды.

Его позиция крайне не понравилась ведущей передачи скандальной Ольге Скабеевой, и она за неимением контраргументов прибегла к перечислению любимых штампов Кремля.

Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

Скриншот видео

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"А по площадям кто марширует с факелами?! Кто эти люди со свастиками, с волчьими крюками?" — выкрикнула она. Позицию пропагандистки поддержал и один из гостей в студии, который вслед за ней озвучил фейк о якобы преследовании людей в Украине по этническому признаку.

Однако Окара ответил на нападки Скабеевой и ее единомышленника твердым убеждением в лживости их слов.

"А "Кто не скачет, тот москаль!" — это не преследование по этническому признаку?! По национальному признаку?!" — вклинился в этот момент в разговор взволнованный соведущий программы Евгений Попов.

Но и на этот сомнительный аргумент Окара дал отпор пропагандистам, что еще больше разозлило их. "Москаль — это не синоним русскому. Это политический лозунг, это синоним имперца", — ответил он оппонентам.

Ольга Скабеева и Евгений Попов

Ольга Скабеева и Евгений Попов

Скриншот видео

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После этой фразы одиозная Скабеева разразилась гневной антиукраинской тирадой, в которой пожаловалась на ненависть к россиянам со стороны страны, в которой они развязали войну.

"Договорились до того, что нет в Украине националистов и никто никого не преследует, в самом деле! А москали — тоже нормально, это политический лозунг знаменитый украинский, конечно! Требуют освободить Крым, видимо, таким образом, призывая: "Москаляку на гиляку!" — завершила она горячий спор.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Скабеева уже возмущалась по поводу шуточных лозунгов украинцев о стране-агрессоре. Их она вспоминала в своем спиче после жестко троллинга в ее адрес со стороны украинской делегации в ПАСЕ.

В свою очередь, российский пропагандист Игорь Коротченко, называющий себя военным экспертом, и вовсе выдал фейк о том, что детей в Украине якобы с младенчества учат песням с призывами к ненависти и уничтожению "москалей". Кроме того, рупора Кремля напугала шуточная речевка "Хто не скаче, той москаль!", которая якобы лишает людей разума.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаЕвромайдан
Место
Россия
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Ребята с России! Вы не должны обижаться на "москоляку на гилляку" ОНИЖЕДЕТИ! Трохи дурненьки!
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Дудко Олег
Дудко Олег
Шутки нацистов про евреев тоже кажутся вам смешными? Почитайте здесь на обсирателе о превосходстве хохлов над "всякими" там бурятами. Чем вы лучше, деби лы.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Какцапяку на стовбяку,так звучит лучше.
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