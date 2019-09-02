Новости Реклама
2 сентября • обновлено в 22:30
Каждый найдёт своё!
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Можно поухаживаю?" Путина разнесли за новое приставание к мальчику. Видеофакт

1.1т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин посетил школу №6 в Тулуне Иркутской области, которая пострадала от потопов, где поговорил с населением и поправил галстук ученику.

"Можно я за тобой поухаживаю?" – спросил у ребенка российский глава. Соответствующим видео на своей странице в Twitter поделился журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

В сети раскритиковали странный поступок Путина, назвав его неудачным пиарным ходом.

Новости
"Тихо, но все услышали": Путин выругался на публике

Владимир Путин и мальчик

Владимир Путин и мальчик

РИА Новости

"Пацан теперь в этом галстуке до пенсии ходить будет!" "Яркий пример дешевого пиара, особенно когда в стране седьмой год подряд падают доходы населения", "Это единственная помощь, которую он окажет жителям Тулуна", "Старый все вокруг мальчиков вьется", – пишут в комментариях.

Отметим, в ходе поездки Путин также пообщался с мальчиком Матвеем из Тулуна, который оказался в числе пострадавших от наводнения. Президент уже виделся с этим ребенком. Он встретился с Матвеем в санатории в Сочи.

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Скриншот

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Скриншот

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Скриншот

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, Владимира Путина разгромили из-за встречи в Кремле с семьями пострадавшими от наводнения в Тулуне. Президент РФ внезапно обратился к девочке и попросил ее станцевать.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия Иркутск
Теги
дети видео Новости России школа
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
3
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
ПутЕн - главный педераст педерации!(с)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...