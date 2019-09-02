"Можно поухаживаю?" Путина разнесли за новое приставание к мальчику. Видеофакт

Президент России Владимир Путин посетил школу №6 в Тулуне Иркутской области, которая пострадала от потопов, где поговорил с населением и поправил галстук ученику.

"Можно я за тобой поухаживаю?" – спросил у ребенка российский глава. Соответствующим видео на своей странице в Twitter поделился журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

В сети раскритиковали странный поступок Путина, назвав его неудачным пиарным ходом.

Владимир Путин и мальчик РИА Новости

"Пацан теперь в этом галстуке до пенсии ходить будет!" "Яркий пример дешевого пиара, особенно когда в стране седьмой год подряд падают доходы населения", "Это единственная помощь, которую он окажет жителям Тулуна", "Старый все вокруг мальчиков вьется", – пишут в комментариях.

Отметим, в ходе поездки Путин также пообщался с мальчиком Матвеем из Тулуна, который оказался в числе пострадавших от наводнения. Президент уже виделся с этим ребенком. Он встретился с Матвеем в санатории в Сочи.

"Можно я за тобой поухаживаю?": Путин перевязал галстук школьнику в Тулуне pic.twitter.com/NCRvbgaFEB — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 2, 2019

Комментарии к видео Скриншот

Комментарии к видео Скриншот

Комментарии к видео Скриншот

Комментарии к видео Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, Владимира Путина разгромили из-за встречи в Кремле с семьями пострадавшими от наводнения в Тулуне. Президент РФ внезапно обратился к девочке и попросил ее станцевать.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.