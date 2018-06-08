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Юлия Баттерслим
Юлия Баттерслим
Американский адвокат и правозащитник российского происхожденияВсе статьи автора

Можно по Фрейду оговориться, а можно обделаться, что Путин и сделал

5.2т

- Владимир Владимирович, два года назад на прямой линии вас спросили, через какую полосу мы проходим - чёрную или белую, и вы тогда сказали "полоса серая". Как вы ответите на этот вопрос сегодня?

Я сразу вспомнила анекдот про зебру, очень, к слову, подходящий в данном случае. Там белые и черные полосы заканчивались ж*пой, простите)

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- Вопрос ожидаемый конечно, потому что речь должна идти о результатах нашей работы за прошлый год. Эээ. Я взял с собой эти данные эээ и по прошлому году и тенденции за первый квартал текущего года. Если говорить вот такими категориями - белая чёрная серая ээээ в какой полосе мы сейчас находимся - мы двигаемся в сторону эээ (и тут Путин так красноречиво развел руками, показывая совершенно верный ответ - большую широкую ж*пу) .. устойчивого белого цвета.

Можно оговориться по Фрейду, а можно по Фрейду обделаться.

P.S. Фото сделано в момент произнесения "в сторону устойчивого белого цвета". Я не шучу.

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Автор
Юлия БаттерслимЮлия Баттерслим
Тема
Прямая линия с Владимиром Путиным
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Объект
Россия
Источник
Источник:Facebook Юлии Баттерслим
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Ivanov Vlad
Ivanov Vlad
)))))))))) В жопе глисты существуют, в жопе)))) Прав хуйло, а жопе))Пока она еще белая, но быстро в ней стемнеет)) Дебилы, блядь(с)
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