Можно ли заразиться коронавирусом от домашнего питомца: биолог дала ответ

Домашние и дикие кошки могут заразиться новым коронавирусом, но человеку при этом он передаться не может.

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Как заявила в интервью "Ленте.ру" доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова, кошки могут получить инфекцию от человека, но далее по цепочке не способны передать ее обратно, а только своим сородичам.

"Например, у вас есть два кота, вы начихали на одного, он заболел и заразил другую кошку. Но если вы больную кошку отправите жить к своему приятелю, потому что плохо себя чувствуете и не можете за ней ухаживать, животное для него не опасно", – объяснила она.

По словам биолога, собаки также не восприимчивы к коронавирусу, но он может попасть на них, а потом через контакт – на хозяина.

COVID-19 проходит через собачий желудок, не погибает и не размножается внутри, а просто выходит с калом. Человек рискует получить инфекцию от пса, если не будет соблюдать простейшие санитарные нормы. Например, позволит животному облизывать себя после того, как тот копался в мусорном баке и наткнулся на использованную больным салфетку.

Баранова подчеркнула, что сейчас с собакой в городе надо гулять только на поводке, а играть с чужими питомцами на улице не рекомендуется.

Также она призвала людей из-за коронавируса не усыплять питомцев и не выгонять их из дома.

Как писал OBOZREVATEL: