Можно ли заразиться коронавирусом через растения: врач пояснил опасность

Новый тип коронавируса, который все еще стремительно распространяется по миру, не может передаваться людям от растений.

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Такое убеждение выразил доктор Эндрю Престон, читатель лекций по микробному патогенезу в Университете Бата в Англии. Его слова цитирует Daily Mail.

"COVID-19 не может заразить растения, поэтому он не может "жить" в них", – утверждает врач.

COVID-19 не может заразить растения

При этом специалист отметил, что, возможно, попав на растение вирус сможет выживать на его листьях и стеблях в течение короткого периода времени.

"На улице не касайтесь лица и мойте руки, когда возвращаетесь домой", – посоветовал доктор Престон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство здравоохранения Украины развенчало миф о том, что комары могут быть переносчиками коронавируса.

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