Можно ли заразиться коронавирусом через продукты: специалисты дали ответ

Юрий Сергиенко Мир 03:11, 20.04.2020

Заражение коронавирусом COVID-19 через продукты питания маловероятно, но меры безопасности все же следует соблюдать.

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В руководстве британского правительства, которое приводит Daily Post, сказано, что респираторные заболевания не распространяются через пищевые продукты или их упаковку.

Специалисты подчеркивают, что даже если вирус был на поверхности пищи, то во время термической обработки он погибнет.

Они рекомендуют мыть свежие продукты горячей водой и очищать от кожуры перед употреблением. Также после каждого контакта с упаковкой необходимо вымыть руки.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайские ученые выяснили, что коронавирус может распространяться через обувь.

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Мир

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