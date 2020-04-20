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20 апреля • обновлено в 03:38
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Можно ли заразиться коронавирусом через продукты: специалисты дали ответ

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Заражение коронавирусом COVID-19 через продукты питания маловероятно, но меры безопасности все же следует соблюдать.

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В руководстве британского правительства, которое приводит Daily Post, сказано, что респираторные заболевания не распространяются через пищевые продукты или их упаковку.

Можно ли заразиться коронавирусом через продукты: специалисты дали ответ

Специалисты подчеркивают, что даже если вирус был на поверхности пищи, то во время термической обработки он погибнет.

Они рекомендуют мыть свежие продукты горячей водой и очищать от кожуры перед употреблением. Также после каждого контакта с упаковкой необходимо вымыть руки.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайские ученые выяснили, что коронавирус может распространяться через обувь.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
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