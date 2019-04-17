Можно было спасти? Вскрылся вопиющий факт о пожаре в Нотр-Даме

Сотрудники собора Парижской Богоматери, в котором вспыхнул масштабный пожар, промедлили и около 20 минут пытались самостоятельно объяснить срабатывание сигнализации.

Как выяснили сотрудники парижской прокуратуры, пожарная сигнализация впервые сработала в соборе Парижской Богоматери в 18:20 по местному времени, сообщает Buzz Feed. Однако, пожарных никто не вызвал. Только спустя 23 минуты, когда огонь уже охватил верхнюю часть здания, был зафиксирован звонок.

Как заявил прокурор Парижа Реми Хейтц, пока предполагается, что причиной пожара стал несчастный случай, однако "расследование будет долгим и сложным".

В то же время, издание Le Parisien пишет, что первой версией следователей о причинах пожара в соборе Парижской Богоматери стала проблема с электричеством.

Такие выводы были сделаны по итогам осмотра места событий и общения с несколькими десятками свидетелей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились фото, на которых видны последствия пожара в соборе и изменения его облика.

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