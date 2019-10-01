Может пробить оборону США: Китай презентовал сверхмощную баллистическую ракету

В Китае презентовали новейшую баллистическую ракету DF-41 "Восточный ветер" или "Дунфэн", имеющую ядерные блоки индивидуального наведения.

Межконтинентальное оружие стало самым мощным, когда либо произведенным в КНР. Кроме этого, это оружие имеет саму большую дальность в мире (15 000 км), пишет McIvor Times. По некоторым данным, "Восточный ветер" может пробить противоракетную оборону США.

"Аналитики утверждают, что в ней может быть до 10 боеголовок, способных поражать разные цели", – уточнили журналисты.

DF-41 AAN

Оружие было показано на мероприятиях по случаю 70-летия со дня образования республики. Этот парад стал самым крупным в истории Китая. Участие в нем приняли 15 000 военных, 580 танков и другие виды техники.

Восточный ветер презентовали в Китае ANI

Как писал OBOZREVATEL, в мае появилась информация, что Китай разрабатывает оружие с искусственным интеллектом, которое может самостоятельно принимать решение в боях. В 2019 году военный бюджет КНР вырос на 8% и составил около $200 млрд.

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