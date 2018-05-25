О' кей. Давайте еще проще. Без гипотетических допущений.

Во-первых, когда по телевизору покажут вашу личную фотографию с подписью "лови либерального ублюдка" - не какую-то гипотетическую, а ВАШУ СОБСТВЕННУЮ, а в интернете в это же самое время будут распространять ваш адрес с подписью "либерал, фашист, приходите к нему в гости" - поверьте, отношение к "незначительности" агитационных роликов у вас несколько изменится.

Во-вторых, когда по телевизору тридцать первого августа покажут фильм про хунту, где вы будете одним из "фашистов", а первого сентября вы поведете своего ребенка в школу, и будете стоять на линейке, пытаясь скрыть лицо капюшоном, и смотреть на окружающих вас людей, думая, что многие из них наверняка смотрели вчера это кинцо - отношение к пропаганде у вас тоже несколько изменится.

Новости Путину не удастся избежать наказания

И в-третьих. Стратегия "мы спасаем детей, но шансы, что твой собственный ребенок останется при этом сиротой несколько возрастут, потому что для этого нам надо поддержать ту самую власть на том самом телевидении, которые и призывают к расправе над тобой и такими как ты" - меня как-то несколько озадачивает.

Я не сужу и не осуждаю. Я просто описываю ситуацию. Потому что спор, который в интернете носит гипотетический характер, лично для меня является вполне себе конкретной ситуацией.

Если ты записываешь ролики в поддержку этой власти, даже из самых лучших и благих побуждений - ты все равно записываешь ролики в поддержку призывов расправы над инакомыслящими. Надо мной. Потому что других правил у этой игры больше нет.

Так что с моей кочки ситуация выглядит предельно просто.

В общем, мой персональный привет Чулпан, спасибки и чмоки-чмоки.

Как интересно сейчас, когда уже стал беженцем, читать эти посты. Пятнадцатый год. Еще пытался прекраснодушной либеральной общественности доказать что-то... Упрекали, б*ядь, меня в том, что я говорил, что, может, не надо записывать ролики в поддержку Путина... Прекраснодушные все так и остались на неплохих местах в "дождях", "эхах", театрах, фондах, ты теперь мотаешься по миру с голой жопой, этих же самых детей, вот ровно того самого спасенного пятого помятого, казаки пиз*ят нагайкой прямо на Тверской, но человеконенавистник все равно - ты.