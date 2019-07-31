Может достигнуть Москвы: появились страшные данные о пожаре в России

Дым масштабных лесных пожаров на территории Сибири (Россия) достиг Монголии и окутал столицу страны Улан-Батор.

Сам огонь распространяется довольно быстро, и, по словам экологов, если над Сибирью пройдет антициклон, зарево доберется до Москвы. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Отмечается, что по состоянию на 31 июля пожары в РФ наблюдаются в 11 регионах, в 5 уже ввели чрезвычайное положение. В целом огонь охватил территорию более 3 млн гектаров. Больше всего пострадала Якутия – там зафиксировали 166 очагов возгорания.

Пожары в РФ Слово и Дело

Потушить пламя пытаются 3 тысячи спасателей, стихийному бедствию присвоили наивысший уровень опасности.

При этом, как подчеркивают журналисты, гасить огонь взялись не сразу. Сначала тамошние чиновники посчитали это экономически нецелесообразным и решили подождать дождя.

Пожары на территории Сибири ТСН

Пожары на территории Сибири ТСН

Пожары на территории Сибири ТСН

Пожары на территории Сибири ТСН

Пожары на территории Сибири ТСН

Пожары на территории Сибири ТСН

Пожары на территории Сибири ТСН

Пожары на территории Сибири ТСН

Пожары на территории Сибири ТСН

Пожары на территории Сибири ТСН

Пожары на территории Сибири ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Сибири уже неделю пожарами охвачено почти 3 миллиона гектаров тайги. Спасатели зафиксировали более 500 очагов возгораний, их площадь постоянно растет.

Известный российский комик Максим Галкин спровоцировал скандал из-за пожаров, назвав Россию "не сверхдержавой, а загаженной страной".

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