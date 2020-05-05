Может быть намного опаснее: в США опасаются второй вспышки COVID-19

В США заявили о возможности второй вспышки COVID-19. И в этот раз стране будет бороться с вирусом намного сложнее.

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Как сообщает DailyMail, врач Джордж Диаз выступил на видеоконференции, где выразил свою обеспокоенность тем, что вторая волна COVID-19 будет куда опаснее нынешней – у страны попросту не хватит ресурсов для борьбы. По мнению Диаза, изоляционные меры до сих пор являются лучшей профилактикой.

"Когда экономика начнет открываться, мы можем увидеть вторую вспышку, которая может быть такой же масштабной, как и первая. Вот только я обеспокоен тем, что не знаю, будут ли у нас ресурсы для борьбы с ней", – заявил Диаз.

Также он отметил, что не стоит расслабляться из-за массовых поставок ремдесивира, который проявил себя как хорошее лекарство против COVID-19.

Джордж Диаз DailyMail

"Люди не должны опускаться до мыслей, мол, что теперь они могут делать что угодно, ведь есть лекарство. Нет, так нельзя", – предупредил врач.

Тем не менее, несмотря на растущую смертность, некоторые штаты уже ослабляют карантинные меры – открывают пляжи, рестораны и так далее. Одновременно с этим в 20 штатах наблюдается рост новых случаев, хотя к этому времени ожидалась совсем другая динамика. Как рассказал бывший комиссар FDA Скотт Готлиб, количество новых заражений должно было сокращаться, но этого не происходит.

В США уже открыли некоторые пляжи DailyMail

Также по его словам необходимо полностью побороть болезнь, не оставляя даже самых небольших очагов.

"Если мы не победим эту болезнь полностью, а оставим небольшой очаг инфекции, то он может разрастись в любое время", – заявил Готлиб.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США приблизились к созданию вакцины от COVID-19.