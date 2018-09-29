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Игорь Эйдман
Игорь Эйдман
СоциологВсе статьи автора

Может Березовскому шарфик на шею накинули тоже ГРУшники?

1.1т

В связи с историей отравления Скрипалей есть смысл вспомнить странное самоубийство (?) Березовского. Я не был ни в коей мере близок к покойному, но работал в Думе в пору его краткого там пребывания и общался с людьми с ним пересекавшимися. Мне говорили тогда, что на Березу работают ГРУшники и даже его помощников по Думе они нанимают. Мне рассказывали, что и после того как Березовский поссорился с Путиным и уехал в Лондон, работавший с ним ГРУшник продолжал к нему регулярно ездить.

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Может эти ГРУшники ему шарфик-то на шею и накинули, когда поступил приказ от начальства? Ведь таким образом, как это было сделано, убить его могли только те, кого он считал своими. Интересно, что об этом думают мои френды, общавшиеся с покойным и лучше меня знающие ситуацию.

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Автор
Игорь ЭйдманИгорь Эйдман
Персона
Борис Березовский
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Игоря Эйдмана
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Богдан Олег
Богдан Олег
Абсолютно все,кто близко знал Бориса Абрамовича,утверждают,что не мог он совершить суицид.Как и написать "покаятельное" письмо Хуйлу.
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Довженко Валентин
Довженко Валентин
Раиссяне начинают о чем то догадываться. Поздно шарфик уже накинули...
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Soin Sergii
Soin Sergii
ГРУшники, ФСБшники, тамбовские - не важно. Главное, что это была гнусная путинская, костлявая лапа.
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