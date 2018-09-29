В связи с историей отравления Скрипалей есть смысл вспомнить странное самоубийство (?) Березовского. Я не был ни в коей мере близок к покойному, но работал в Думе в пору его краткого там пребывания и общался с людьми с ним пересекавшимися. Мне говорили тогда, что на Березу работают ГРУшники и даже его помощников по Думе они нанимают. Мне рассказывали, что и после того как Березовский поссорился с Путиным и уехал в Лондон, работавший с ним ГРУшник продолжал к нему регулярно ездить.

Может эти ГРУшники ему шарфик-то на шею и накинули, когда поступил приказ от начальства? Ведь таким образом, как это было сделано, убить его могли только те, кого он считал своими. Интересно, что об этом думают мои френды, общавшиеся с покойным и лучше меня знающие ситуацию.