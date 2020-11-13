Удивительно, но когда готовился предыдущий материал, мы даже не собирались опираться на что-то, исходящее из-за поребрика. И уже когда он был готов и опубликован, с удивлением обнаружился материал в российских СМИ, в котором речь идет о том же самом, но с другой стороны.

Причем, это не аналитика журналиста, а куски из интервью достаточно одиозной фигуры из РФ – Германа Грефа. Не станем здесь приводить его регалии, а просто заметим, что это человек из путинской когорты и ему безусловно известно истинное положение дел как внутри РФ, так и о то, как выглядит ситуация для РФ за ее пределами.

Что важно, он ведет свои рассуждения исходя из того, что Трамп – уже не жилец в Белом доме, и потому надо прикидывать то, какая обстановка будет складываться после 20 января, когда Трамп наконец уедет в свой гольф-клуб надолго. Между прочим, именно такие рассуждения неизбежны для того, чтобы резкое изменение ситуации не застигло путинских птенцов врасплох.

Поскольку мсье Греф за время нахождения во властных коридорах, в основном, занимался вопросами финансово-экономического характера, то и грядущую ситуацию он прогнозирует именно с этих позиций. А с учетом того, что сейчас он возглавляет самый мощный российский банк, то его прогнозы имеют особую ценность, поскольку это рассуждения не конторского биржевого аналитика, наподобие Демуры, а человека, что называется "вхожего" на самый верх. Итак, вот что он ожидает в ближайшее время от смены "караула" в Белим доме:

"Администрация Джо Байдена в США, вероятно, продолжит ужесточение санкций в отношении России и российско-американские отношения рискуют вернуться на уровень, который наблюдался при Бараке Обаме".

Не правда ли, очень интересное мнение. Трамп рвал на себе галстук и рассказывал о том, как он борется с Москвой, накладывает не нее, в том числе и санкции, а в самой Москве это воспринимается как-то странно. Судя по словам Грефа, при Обаме было все намного хуже, а вот при Трампе – все изменилось, а потому его очень беспокоит избрание Байдена, поскольку нынешняя ситуация может ухудшиться и вернуться в состояние "до Трампа".

То есть, Греф точно знает, как выглядят отношения РФ с Трампом, и отмечает, что их состояние намного лучше, чем то было при Обаме. И вот те санкции, которыми козыряет Трамп, Греф не оценивает, как нечто катастрофичное. Ну наложил и наложил.

"Скорее всего, что будет микширован конфликт с Китаем. Восстановление Североатлантического альянса с Европой. Скорее всего, что продолжатся какие-то сложности и попытки применять санкционные практики в отношении России… При этом объектов для санкций, по его словам, "осталось не так много", поскольку две предыдущие администрации "исчерпали огромный запас" ограничительных мер".

Как видно, Греф с сожалением констатирует неизбежность ослабления противостояния США и Китая, и что куда интереснее – сожаление записного экономиста о том, что Байден восстановит НАТО. Просто вдумаемся над последним определением и проанализируем то, как в Москве оценивают то, что Трамп умудрился сделать с Альянсом. Греф говорит уже о "восстановлении". Одной простой фразой он определил то, что Трамп сделал в интересах РФ.

Но и его явная обеспокоенность на тему того, что если Байден продолжит санкционировать РФ, в чем он не сомневается, то для них уже практически не остается места, кроме как включать действительно разрушительные механизмы, а не те санкции, которые можно расценивать как сигнал "недовольства".

"Следующие санкции могут быть очень радикальными, могут привести к очень существенному дисбалансу в мировых отношениях".

В переводе на нормальный язык это означает, что в санкционном арсенале США остались только те санкции, которые будут фатальными для Москвы. Понятно, что прямо так он сказать не может, ибо в таком случае пострадает "величие", но никакого "дисбаланса" даже от полного выключения РФ из мировой экономики уже не случится.

Если десять лет назад это еще могло привести к энергетической голодовке той же Европы, то сейчас выбывшие объемы российских нефти и газа с удовольствием и мгновенно перекроют другие игроки рынка и тогда им не надо будет ограничивать себя в объемах добычи, да и на рынке все станет проще.

Оно и понятно, ведь картельные ограничения ОПЕК+ уже давно ходят вокруг да около девиза: "Меньше народу – больше кислороду" в том смысле, что чем меньше крупных игроков, на мировом рынке нефти, то всем оставшимся будет легче "дышать". Так что никакого "дисбаланса" РФ уже не может вызвать даже в том случае, если она завтра начисто исчезнет, вместе со своим газом, нефтью и Путиным, кстати – и с Грефом – тоже.

Правда, тут же специалист говорит о том, что поскольку санкции остались самые тяжелые, то он все же оценивает вероятность их введения как не очень высокую. С другой стороны, если ты что-то считаешь нереальным, то ты об этом не рассуждаешь, тем более, в таком контексте. В общем, дедушка Зигмунд где-то сейчас активно потирает руки.

Но вот что интересно, за время правления Трампа, ни Греф, ни кто-то еще – вовсе не поднимали темы о возможности применения ультимативных санкций. Складывается впечатления, что трамповы санкции были введены "по согласию". Как видно из речи Грефа, после них состояние в РФ было "самоудовлетворительное", поскольку никто не помнит потоков проклятий в адрес Трампа за их введение.

Да что там, ни один обезображеный интеллектом россиянский водитель не изобразил на своем автомобиле "Трамп – чмо", а ведь будь возможность Обаме просидеть еще одну каденцию в Белом доме, то все автомобили в РФ были бы снабжены этой надписью законодательно. А новые транспортные средства выпускались бы с предустановленной надписью.

Таким образом, хотел того Греф или не хотел, но он дал оценку четырехлетнему правлению Трампа, в сравнении с бывшим правлением Обамы и будущим – Байдена, как положительное и комфортное правление. А это значит, что следственным органам США надо будет хорошо поработать над тем, чтобы установить причины таких оценок. Что бы они при этом ни обнаружили, оно пояснит очень многое из того, почему Трамп работал таким себе "оторванным разрушителем" и в чьих интересах он трудился.