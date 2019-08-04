"Москвичи, выходите!" США и Германия довели до истерики "говорящую голову" Лаврова

Министерство иностранных дел России направит официальные обращения к США и Германии по поводу "вмешательства в дела РФ" из-за масштабных митингов в Москве.

С таким заявлением выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире "России-1", передает ТАСС.

Россиянам не понравилось, что американское посольство в соцсетях опубликовало детальный маршрут субботней акции протеста и расписало ее поминутно, а после стало активно комментировать итоги.

По словам Захаровой, американское посольство в России было вовлечено в несогласованные акции.

"Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела, в российскую внутреннюю политику, тем более руководство США неоднократно просило Россию воздержаться от вмешательства в свои внутренние дела. Мне кажется, здесь должен быть паритет", – сказала она.

Представитель МИД РФ также раскритиковала активную деятельность пресс-секретаря американского посольства, которая публично прокомментировала итоги протеста. Освещение протеста германскими изданиями также не понравилось Кремлю.

"Я считаю, это феноменальный прокол западных СМИ и журналистов, когда Deutsche Welle на русском языке публикует призывы: "Москвичи, выходите", "Москва, выходи"...

К сожалению, будем вынуждены довести до германской стороны – тем более речь идет о канале, который имеет государственное финансирование, – наши озабоченности и практические шаги, которые мы намерены будем предпринять", – добавила Захарова.

Мария Захарова Скриншот

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Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.

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