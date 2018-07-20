Москве сразу сообщили: в деле Скрипалей наметился новый поворот

Подозреваемые в отравлении бывшего полковника ГРУСергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери покинули страну сразу после совершения атаки.

Как сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, они улетели коммерческим авиарейсом.

Отмечается что информацию об их вылете была "в закодированном сообщении в Москву", переданном сразу после атаки. Это сообщение удалось перехватить британской базе на Кипре.

Подозреваемые были идентифицированы с помощью технологии распознавания лиц. Однако место, куда отправились подозреваемые, источник не уточнил.

Известно, что они использовали вымышленные имена, британские власти ранее не считали, что они могли быть связаны с какими-либо разведывательными структурами. Национальность подозреваемых также не сообщается.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация, что полиция идентифицировала отравителей Скрипалей. Однако позже Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес опроверг это.