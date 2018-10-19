МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Блоги - Новости мира

Константин Эггерт
Константин Эггерт
Российский журналистВсе статьи автора

Москве предстоит пережить еще один неприятный момент

36.5т

"Американский агент", "натовский офицер", "генерал без армии", "марионетка Ватикана". Вселенский патриарх Варфоломей еще несколько недель назад был уважаемым (хотя и не сильно любимым в Москве) главой старейшей православной церкви мира.

Агент германской разведки в Стамбуле

Сегодня православные фундаменталисты, кремлевские политологи на зарплате и журналисты правительственных СМИ соревнуются в том, кто больнее пнет Димитриоса Архонодиса (таково светское имя патриарха). Будучи гражданином Турции, он действительно проходил срочную службу в турецкой армии в начале шестидесятых годов. Он также учился в Папском восточном институте в Риме. Кроме того, Его Святейшество обучался в Мюнхенском университете, - пишет Константин Эггерт для DW. - Это, по идее, делает его также агентом BND - немецкой разведки.

Московский патриархат разорвал отношения с патриархом Константинополя из-за украинской автокефалии. Русским православным теперь нельзя участвовать в службах на Афоне, Крите и в знаменитом "эмигрантском" храме в честь святого благоверного князя Александра Невского в Париже. Все они принадлежат Вселенскому патриархату.

Новости
Отважится ли Путин на ядерный удар

Худой мир лучше доброй войны

Сам по себе конфликт с Фанаром (или Фенером - в этом районе Стамбула, известным своим футбольным клубом "Фенербахче", и располагается Вселенский патриархат) для русского православия не есть нечто новое. Многие этого уже не помнят, но исповедоваться и причащаться в храмах, принадлежащих Вселенскому патриархату, российским верующим уже было нельзя - правда, совсем недолго. Случилось это в далеком 1996 году.

Тогда патриарх Московский и всея Руси Алексий II спорил с патриархом Варфоломеем о том, в чьей юрисдикции должна находиться Эстония. В какой-то момент предстоятель РПЦ решил прервать евхаристическое общение. Запрет верующим участвовать в таинствах исповеди и причащения в церквях Константинопольского патриархата фактически приравнивает его к Римско-католической церкви. Ведь православные тоже не могут приступать к таинствам в католических храмах.

Но если между Римом и Москвой есть серьезные догматически различия, то с Константинопольским патриархатом никаких различий нет. Это хорошо понял патриарх Алексий II. Вскоре запрет был снят, хотя для родившегося и выросшего в межвоенной Эстонии патриарха Алексия (фон Ридигера) ситуация была лично очень болезненной. Теперь в Эстонии две православные церкви. Одна поминает на литургии константинопольского патриарха, другая - московского. Это выглядит странно, но худой мир оказался лучше доброй ссоры.

Кто первый среди равных в мире православия?

Константинопольские патриархи тоже не раз пытались использовать свой статус "первого среди равных" среди пятнадцати предстоятелей автокефальных церквей для утверждения Вселенского патриархата в роли не только символического, но и реального главы всемирного православия. Например, в начале шестидесятых годов именно патриарх Афинагор пошел с папой римским Павлом VI (канонизированным на днях папой Франциском) на взаимное снятие анафем. Это открыло путь для диалога православия и католицизма после противостояния, продолжавшегося девять веков. Патриарх Варфоломей встречался со всеми римскими папами, начиная с Иоанна Павла II, по нескольку раз.

Новости
РПЦ повторяет ошибки Кремля

Русская церковь, в свою очередь, всегда считала, что должна играть особую роль в мировом православии в силу самого большого числа верующих. Это желание часто пытались использовать светские власти. В 1947 году Сталин потребовал от тогдашнего патриарха Алексия I (Симанского) собрать в Москве Всеправославное совещание, которое приняло бы решение признать Москву неким аналогом "православного Ватикана". Попытка провалилась, да и не могла быть успешной, но отношения с Вселенским патриархатом остались непростыми.

РПЦ в одиночестве

Однако последнее решение Священного Синода Русской православной церкви разорвать отношения с константинопольским патриархатом - особое. Ведь Украина стала для иерархии Русской православной церкви тем же, чем и для Владимира Путина - главной проблемой и символическим рубежом, с которого нельзя отступить. Как и президент России, патриарх Кирилл не любит и не умеет отступать и признавать ошибки. Между тем решение безоговорочно поддержать Кремль в войне против Киева именно такой ошибкой и было. Без него вопрос украинской автокефалии не решился бы так быстро, а, возможно, не решился бы вовсе.

Однако предстоятель имперской церкви не может ошибаться, и, если что-то пошло не так, то виноваты в этом, по определению, внешние враги.

Москве предстоит теперь пережить еще один неприятный момент - некоторые православные церкви осудят решение Константинополя (как это сделала Сербская церковь). Однако, скорее всего, ни одна из них не станет рвать отношения с Фанаром. РПЦ останется в одиночестве.

Новости
"Русский мир", а с ним и РПЦ терпят поражение

Это приведет ее к самоизоляции и усилению зависимости от Кремля. Владимир Путин поспособствует этому. В Москве уже пошли слухи о том, что администрация президента планирует создать к выборам в Государственную думу в 2022 году новую православно-монархическую партию, возможно, при поддержке олигарха-националиста Константина Малофеева.

В случае реализации проекта Россия получит вместо христианских демократов еще одно издание Союза Михаила Архангела. Кремль не упустит случая поглубже втянуть руководство РПЦ в политические игры. Тем более что теперь, после поражения в Украине, оно ослаблено и не сможет (да и не захочет) этому сопротивляться. Русская церковь теперь скована одной, украинской, цепью с Путиным и судьбой его режима. Разорвать эту цепь будет трудно, почти невозможно.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Константин ЭггертКонстантин Эггерт
Персоны
Владимир ПутинПатриарх Кирилл
Место
Россия
Объекты
РПЦправославие в России
Источник
Источник:www.dw.com
Поделиться в Facebook
15
Комментарии
3
9
Смешно
144
Интересно
7
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
биогрфия типичного агента цру..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
тут степашка доказал, что все єто ерунда...да...шум то от чего такой ???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
moskovec leonid
moskovec leonid
Чем "рюцькій" зольдат відрізняєтся від інших солдат -він тупий і бухий,а як правило дурак..!!Памятаєте казку рашинську...У них ванька Дурак стає царем..!!!!!!!!!!!!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Наши блоги