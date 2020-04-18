"Москва захлебнулась от коронавируса!" Лукашенко раскритиковал Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что мощностей московских больниц не хватает для борьбы с коронавирусом COVID-19.

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Во время поездки в Лидский район 18 апреля он заявил, что белорусская система здравоохранения не "захлебнулась", передают "БелНовости".

По словам Лукашенко, Москва – супербогатый город – не справился с наплывом пациентов.

"Москва захлебнулась. Почему? Потому что у них не хватило мощностей больниц. У них столько заболевших, что они не могут "переваривать". А это в основном пневмонии. А пневмонии лечатся – вы помните, в советские времена – 21 день карантин", – отметил президент.

По мнению белорусского лидера, главная проблема состоится в том, что вспышка коронавируса пришлась на пик заболеваний пневмонией, который обычно происходит с декабря до конца марта.

По данным на 14:00 субботы, 18 апреля, в Беларуси коронавирусом заболели 4 779 человек, из которых вылечились 342. Скончались 42 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси не вводят карантин, потому что у страны "свой выбранный путь". Президент Лукашенко отметил, что несмотря на пандемию коронавируса, необходимо заниматься экономикой.

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