Насколько можно понять, в РФ опустили занавес информационной блокады над событиями в Ингушетии. Напомним, там произошла передача некоторой части ингушской земли Чечне. Землю предал глава Ингушетии Евкуров главе Чечни Кадырову. Причем, само мероприятие по оформлению и подписанию соответствующего документа транслировалось по телевидению, и жители Ингушетии увидели это своими глазами. Информационная блокада свидетельствует о том, что Москва явно не ожидала, что так быстро и мощно встанет один из регионов, и теперь не знает, как на это реагировать. А пока решают, что со всем этим делать, на центральных площадях и улицах столицы Ингушетии собираются десятки тысяч местных жителей на акции протеста, и это уже стало жестким испытанием для Кремля.

Больше того, ситуация в Ингушетии свидетельствует о том, что Москва вообще не придала значения самому факту передачи земли и даже не представляла, во что это может вылиться. Внезапно, она оказалась в другой реальности и теперь у нее имеется совсем небольшой выбор из вариантов закрытия ситуации. В самом деле, Ингушетию трудно найти на карте даже РФ, а кусок земли и вовсе оказался плевым. По сравнению с теми миллионами гектаров Сибири и Дальнего Востока, которые Москва передала Китаю, это – капля в море. Тут даже и говорить не о чем. Поэтому в Кремле и не ожидали подвоха. Это – важный момент, который прямо сейчас вскрывает суть "русского мира" и той общности людей, которые привыкли называть себя "русскими", хотя по факту – являются представителями различных национальностей, среди которых "русских" просто нет..

В этом-то и состоит фокус. Вбив в голову муроме, весе или эрзе, что они – русские, Москва отрывает их от собственной земли, и потом этим людям плевать, что с нею будет происходить. Их можно переселить в Крым или Донбасс, а кого-то – на Колыму или в Магадан, и они так же не будут чувствовать эту землю своей, как это было у себя на родине, где остались могилы предков, о которых (впрочем) они успешно забыли и в лучшем случае могут вспомнить своего деда.

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Это значит, что с той землей, где находятся они – можно делать что угодно и как угодно. Прямо сейчас китайцы силой вышибают россиян с концессионных земель, и те, в самом лучшем случае – снимут это на видео и выложат в Ютуб. Ни отстаивать свою землю, не протестовать против решения властей о передаче земли они не будут в принципе, ибо для них она чужая, а вернее – у них нет и никогда не было своей земли. А если когда и была, то они уже напрочь об этом забыли.

А вот с ингушами этот номер не прошел. Они цепко стоят на своей земле, они помнят и чтят своих далеких предков, и для них своя земля – больше, чем география. Мало того, им, наверное, уже понятно, что это – пробный камень, а завтра Кадырову может понадобиться еще какой-то кусок их земли и все повторится. Тем более, что Кадыров уже сформировал собственную армию, которая стоит без дела и готова повоевать с соседями. Похоже на то, что ингушам не избежать драки с кадыровцами и они решили показать и соседям, и центру, что готовы к этой самой драке.

Самое неприятное для Москвы заключается в том, что существенная часть республиканских силовых структур сразу перешла на сторону земляков, и получив оружие, выдвинулась навстречу колоннам "росгвардии", которые потянулась демонстрировать силу, и в случае чего – разогнать демонстрантов.

Но на месте все оказалось намного хуже того, к чему привыкли "росгвардейцы". Это в Москве они выхватывают из толпы кого хотят, а толпа защищается вспышками телефонам, а задержанные – делают сэлфи и "стримаят" свою поездку в автозаке.

Здесь оказалось, что на улицу вышло взрослое мужское население, пока – без оружия, но с оружием уже дежурит ингушский спецназ. Очень тревожно для Кремля то, что местные жители повалом повезли своим силовикам еду, воду и все необходимое для успешного противостояния чужакам.

Еще одна важная деталь. На разгон массовых мероприятий обычно подтягивается пропутинская сволочь типа "казаков" или "бригад Путина", состоящих из "активистов", которых в Украине давно окрестили "титушками". Так вот, в Ингушетии этой дряни нет в принципе, не приехали. А все потому, что тут очевиден другой расклад. Силовая акция разгона может вылиться в побоище и войну. Похоже на то, что местные жители готовы и к такому раскладу. По крайней мере, старейшины уже высказались за то, чтобы демонстранты вели себя подчеркнуто спокойно, пока их не трогают приезжие силовики, а дальше – по обстоятельствам.

Кстати, росгвардейы тоже понимают, что любой замес будет многим из них стоить шкуры. На такое они не подписывались, им проще лупить дубинами школьников и пенсионеров, а тут они видят совсем другой контингент, который тоже готов к насилию и еще не известно, кто психологически более готов к нему.

В общем, у Путина оказалась крайне неприятная ситуация. Он не может вернуть землю ингушам, не "опустив" Кадырова, а не вернуть – тоже нельзя, поскольку это уже гарантированно кончится резней, пусть не сегодня, но завтра – точно. Это уже – мина. Отдать команду на разгон – тоже нельзя, поскольку Кавказ – дело более тонкое, чем Восток, и если там полыхнет в одном месте, то еще неизвестно, чем это все закончится, но бойня будет гарантирована.

Нельзя и просто "отморозиться", поскольку бандиты из его окружения почувствуют слабость, и тогда дело плохо кончится лично для него. Короче говоря, СМИ сейчас будут рассказывать о чем угодно, только не об Ингушетии, потому что ситуация может сдетонировать так, что потом весь имперский курятник разлетится по кускам.

Кстати, большинство аналитиков сходятся во мнении, что своим квази-феодальным стилем правления Путин уже необратимо деградировал внутреннюю структуру государства, и оно может рухнуть в любой момент и просто из-за какой-то тупости. Вот сейчас мы видим как раз такой вариант тупости, который может запустить эффект домино.