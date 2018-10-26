Москва в зоне поражения: США предупредили Путина о ракетной угрозе

России стоит опасаться китайских ракет, поскольку они способны долететь даже до Москвы.

С таким заявлением выступил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время визита в Тбилиси (Грузия), передает Reuters.

Он отметил, что в связи с военной активностью Китая Вашингтон хотел бы провести переговоры с Москвой.

Также Болтон одобрил решение США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), назвав его "реликтом холодной войны".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России запаниковали из-за американских ракет в Харькове и Сумах.