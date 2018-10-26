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Москва в зоне поражения: США предупредили Путина о ракетной угрозе

3.3тЧитать материал на украинском

России стоит опасаться китайских ракет, поскольку они способны долететь даже до Москвы.

С таким заявлением выступил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время визита в Тбилиси (Грузия), передает Reuters.

Он отметил, что в связи с военной активностью Китая Вашингтон хотел бы провести переговоры с Москвой.

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Также Болтон одобрил решение США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), назвав его "реликтом холодной войны".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России запаниковали из-за американских ракет в Харькове и Сумах.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
США
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
С.Ш.А. стоит опасаться Китайских ракет, поскольку они способны долететь даже до Вашингтона.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
а до куда могут долететь украинские ракеты? ... ах да, какие ракеты
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