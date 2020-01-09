Получение год назад Томоса православной церковью Украины дало толчок процессам, подобным борьбе за инвеституру и Реформации, шедшим в Европе 700-500 лет назад. Теперь можно непосредственно ощутить, насколько создание СССР было актом регресса, затормозившим на сотню лет социальный прогресс ряда народов. Украине, и не только ей, приходится решать проблемы, снятые в Европе давно. Притом, что в силу особенностей истории Украины они здесь не были актуальными. Актуальными их сделало наследие Сталина и "социализма", реанимированное путинским режимом.

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Известный вопрос "Сколько дивизий у Папы Римского?", заданный Сталиным в мае 1935 г. французскому министру Пьеру Лавалю, имеет правильный ответ: "Был бы Папа, а дивизии найдутся". К 1935 г. ситуация была уже иной, но для средневековья такой ответ был несомненной истиной.

Папа Римский имел право отлучить от церкви кого угодно – отдельных лиц, королей, города и целые страны, поэтому ему не нужны были дивизии. Они появлялись сами вслед за отлучением. Отлучение королей означало освобождение их поданных от присяги и было разрешением не выполнять приказы. Оно было и разрешением добрым католикам делать с отлучёнными и их имуществом всё, что захочется. Это было объявлением вне закона в связи с исключением из рядов "римско-католической партии". Так что, если у короля имелось много врагов среди родственников, знати и вассалов, то дивизии у Папы Римского появлялись мгновенно и без всяких затрат с его стороны на их содержание и мобилизацию. Важно было лишь доставить пергамент с отлучением по месту назначения и довести его содержание до сведения всех, используя все возможности информационных технологий средневековья.

Королям, и не только им, такое положение вещей не нравилось, не только из личных, но и из национальных интересов. Если Англия воюет с Францией, а Папа протеже той, то у англичан появляются веские причины подумать о создании национальной церкви, главу которой назначает король и Папа утверждает его по умолчанию. Это не только осложняет процедуру отлучения Англии или её короля от церкви, но и не позволяет булле Папы об отлучении попасть в Англию и быть представленной широкой общественности.

Право короля назначать главного священника (епископа) в стране – это де-факто и де-юре означает создание национальной церкви. Этот процесс и получил позже у историков название борьбы за инвеституру. Хрестоматийна история борьбы за неё между 157-ым Папой Римским Григорием VII с германским королём и императором Генрихом IV, для которого она закончилась униженным стоянием в Каноссе в январе 1077 г. Король стоял на коленях на снегу босой, а Папа с графиней Матильдой Тосканской смотрели на него из окна три дня и думали: простить или нет.

Историки, увлечённые описанием событий в Каноссе, редко отмечают, что в это самое время нормандский герцог Вильгельм, завоевавший в 1066 г. Англию, с меньшим шумом и усилиями добился того, чего не добился император Генрихом IV. В Нормандии его отец и дед назначали епископов, не спрашивая мнения пап, и те с этим мирились, избегая ссор с викингами, недавно принявшими христианство.

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Вильгельм в Англии пошёл ещё дальше. Сначала он медлил с выполнением приказа об увольнении Стиганда, архиепископа Кентерберийского, и выполнил его лишь в 1070 г., когда папа Григорий VII категорически настоял. Новый архиепископ Ланфранк разделял мнение Вильгельма о том, что полномочия пап надо ограничить и вместе они сделали это на практике. Ими были изданы законы, по которым в Англии все постановления Папы и римской курии не получали юридической силы, если их не одобрил король. Епископам запретили ездить в Рим без разрешения короля, даже если их вызывал папа. Более того, Вильгельм Завоеватель постановил, что ни один Папа Римский не признаётся в Англии избранным, если его не признал таким король. В Англии также провели кадровую чистку и заменили всех епископов и ключевых священников выходцами из Нормандии.

При Вильгельме Завоевателе в 1070- 080-ые годы английская церковь сама выписала себе Томос и стала национальной церковью. При этом англичане оставались "добрыми католиками" и король Вильгельм признавал папой Григория VII, а не альтернативного ему папу Климента III, архиепископа Гиберта Равенского, избранного в 1080 г. папой на соборе германских и лотарингских епископов в Бриксене с участием императора Генриха IV. В этой ситуации для англичан и Вильгельма Завоевателя вопрос о признании папы был вопросом не только теории, но и практики.

Английская церковь сохраняла такой статус национальной и независимой церкви и в дальнейшем. Поэтому власти в ней, вопреки требованиям пап, не трогали богослова и профессора Джона Уиклифа (1320-1384), одного из первых протестантов. Он даже давал советы королям по ограничению влияния в стране Римской курии и имущественных прав церкви. Со стороны властей Англии это было логично, поскольку папы с 1309 по 1378 г. жили в городе Авиньоне в плену у французских королей, а с теми шла война, которую историки задним числом назвали Столетней.

Франция в это время тоже выписывала сама себе Томос, что историки затем назвали созданием Галликанской церкви. Англиканская церковь формально было учреждена королём Генрихом VIII Тюдором в 1529 г. из-за нежелания папы дать ему развод с женой Екатериной Испанской, доставшейся ему от покойного брата. Но де-факто она была такой со времён Вильгельма Завоевателя. В Германии, которая в этот период была федерацией, но называлась империей, борьба за Томос привела к Реформации и крестьянской войне. В итоге немцы договорились о правиле "Чья власть, того и вера". В Нидерландах на этой почве была целая революция. Скандинавы сочли более простым и удобным перейти сразу в протестантизм, чтобы получить национальные церкви, чем вести затяжные богословские дебаты и стрельбы, как немцы. В Испании в XVIII в. упразднили инквизицию и запретили иезуитов, чем пошли общим путём, оставаясь самыми верными католиками. Польше идти им помешали три её раздела, из-за чего поляки стали ещё большими католиками, чем сами папы.

Так за 500 лет Папы Римские растеряли дивизии и стали исключительно религиозными и моральными авторитетами. Это был естественный процесс – никто не хотел "висеть на крючке" у Рима, особенно в ситуации, когда Франция и Испания борются за контроль над ним.

Сталин в 1935 г. напрасно иронизировал о дивизиях Папы. С конца 1941 г. морально подавленный Сталин уже сам искал помощи у бога и церкви, а США и Великобритания логично требовали от него свобод для верующих в СССР, указывая на Гитлера, который их восстановил в оккупированной его части. Священники РПЦ там молились за фюрера и стояли в Новгороде на совместном параде немцев и власовцев. Показательно, что в 2014 г. священник РПЦ кропил водой сотрудников милиции в Донецке, совершая этим забавный обряд принятия их на службу "ДНР".

Но после войны Сталин не запретил РПЦ как греко-католическую церковь в Украине и Беларуси. Наоборот, в феврале 1945 г. он провел в Москве собор РПЦ, на котором якобы избрали её патриархом Сергея Симанского под именем Алексия I. Кандидатов на собор подбирали "чекисты" из Народного комиссариата госбезопасности. Инструкция об этом была рассекречена СБУ и опубликована в декабре 2017 г. Так что, в феврале на России могут отпраздновать ещё и 75-летие создания Сталины РПЦ, а не только 75 лет окончания Второй мировой войны.

Сталину понадобился "князь-папа и патриарх", как называл эту должность царь Петр I, который 30 лет вёл скабрёзную информационную компанию для её упразднения и замены обер-прокурором Священного Синода, которого он назначал. По сути Петр I копировал с правками модель Англиканской церкви, введенную Генрихом VIII. Но причина была не внешняя, а внутренняя – церковь за глаза называла его Антихристом, и Петр I хотел взять её под жёсткий контроль, что и сделал. Завершила его начинания Екатерина II, объявив всё имущество церкви собственностью государства, а попов и монахов – госслужащими с фиксированными окладами. Большевики были оригинальны лишь в том, что лишили их госфинансирования, но затем в 1920-ые неофициально его вернули.

Сталин пошёл ещё дальше и вернул РПЦ сан патриарха. Это понадобилось ему больше по внешним причинам, чем внутренним, в отличие от Петра I. У советской империи после 1945 г. появились страны-сателлиты с влиятельными в них церквями, и контролировать их следовало, угрожая отлучением не только по партийной, но и по церковной линии.

В СССР этой конструкцией с патриархом-папой никогда особенно не пользовались, так как она была неприменима к социалистическим "еретикам" – албанцам и китайцам, как и к восстававшим венграм, чехам, словакам и полякам.

Теперь Кремль навёрстывает упущенное и патриарх-папа Кирилл московский вместе с ведомством Лаврова наперегонки предают анафеме уже не только Украину, которая в 1990-ые сама себе выписала Томос, а в 2018 г. получила его по всем канонам и стандартам от Вселенского патриарха Варфоломея.

В декабре 2019 г. они предали анафеме Черногорию, за то, что её правительство тоже начало процесс создания национальной церкви, независимой от Сербского патриарха. В Черногории всего 622 тыс. жителей, и она далеко от России. Казалось бы, какое делом им до её внутренних дел. Хочет правительство Черногории поднять престиж и поддержать её православную церковь, передав ей те храмы, которыми она владела до создания в 1918 г. Королевства сербов, хорватов и словенцев, – так это его право.

До 1918 г. Черногория была независимым государством и законно может требовать вернуть своей церкви то, что у той отняла церковь Сербии. Но Лавров и Кирилл в конце года оперативно разразились "обеспокоенностью" с разной степенью эмоциональности.

Сайт МИД РФ вообще похож на страничку в соцсетях, где от имени Лаврова пишут комментарии на всё, что случается в мире. Трампа использует для этого личную страницу в Твиттере, а не сайт Президента США, тогда как Лавров – целый сайт МИД РФ. Очень наглядное отличие автократий от развитых демократий, где Трамп может быть не только президентом, но и просто Дональдом, хотя и не обещал ездить в Белый дом на велосипеде. Путин не может позволить себе такую страничку, зная, что хорошего ему кроме Лаврова с Шойгу никто не напишет, даже Зюганов с Жириновским.

На "отлучение от церкви" Черногории, подобно Украине, московский папа-патриарх пока не решается и тренируется на других патриархах. В ноябре он поочерёдно запретил поминать в службе двух патриархов – главу Элладской церкви Иеронима II и патриарха Александрийского и Всея Африки Феодора II. "Отлучил" как раскольников за признание самостоятельности Православной церкви Украины. Получилось комично, – "Всея Руси" против "Всея Африки". Притом, что Африканская церковь возникла за 1100 лет до того, как появился форт Москва в земле финно-угров. В 415 г. Александрийский архиепископ Кирилл даже отметился убийством женщины-философа Гипатии. Московский Кирилл репутацию убийцы как создал себе в 2014 г., так и поддерживает до сих пор. Ему мало крови в Украине, и теперь он и Лавров хотят её в Черногории.

В конце декабря они начали информационную агрессию против правительства и церкви Черногории, и вовлекли в неё актёра Эмира Кустурицу, – не только бездарности, но и таланты служат империям. Российская машина убийств плавно переключилась с Украины на Черногорию. Переключилась со всей своей агрессивностью, при том, что обретение Томоса для Черногории – дело не быстрое, явно, не этого года. Но Москва уже энергично валит говно на вентилятор. И эти, условно говоря, люди, применяющие в XXI веке практики религиозных войн, анафем и отлучений, называют исчезновение СССР и соввласти вселенской катастрофой? Побольше бы таких "катастроф".

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