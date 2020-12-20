Уже на следующей неделе в молдавской столице состоится инаугурация нового президента Республики Молдова Майи Санду. Санду, политик с проевропейскими взглядами, обещающая обновление власти и борьбу с коррупцией, с большим отрывом выиграла во втором туре выборов президента у действующего главы государства Игоря Додона, известного своими тесными связями с Кремлем, - пишет Виталий Портников для Радио Свобода.

Казалось бы, можно говорить о коренных изменениях, на которые очевиден запрос общества. Но у Игоря Додона и его покровителей в Москве может быть совершенно другой взгляд на будущее Молдовы. Додон начал борьбу за власть еще до того, как лишился власти.

На днях молдавский парламент большинством голосов, образованным из депутатов пророссийской Партии социалистов и партии "Шор", ориентирующейся на одиозного бизнесмена Илана Шора, принял ряд законов, которые можно условно разделить на популистские и пророссийские.

Популистские законы

Популистские законы включают в себя снижение пенсионного возраста и отказ от так называемого "закона об украденном миллиарде". Этот закон объявлял украденный чиновниками миллиард евро из помощи международных финансовых институтов государственным долгом Республики Молдова и создавал механизм его возвращения путем санации банковской системы.

Оба решения ставят под сомнение стабильность молдавской экономики. Не случайно представитель МВФ в Молдове Роджерс Чаван назвал решение молдавского парламента такими, что "создают серьезную угрозу для макроэкономической и финансовой стабильности" страны. О какой-то новой помощи теперь можно не мечтать, а отсутствие траншей МВФ может создать серьезные социальные проблемы и "обнулить" бюджет, ну просто как в Украине.

Пророссийские законы

Пророссийские законы предусматривают объявление российского (а не румынского) языка как языка межнационального общения в стране и возвращения трансляции российских телевизионных каналов. Очевидно, пророссийские политики осознали, что если люди не находятся под влиянием российской телевизионной пропаганды, они не голосуют за таких, как Додон.

Для чего все это делается? Нет, это вовсе не оскорбление перед отставкой, как некоторые могут подумать. Как раз наоборот. Похоже, что Додон и его соратники разрушают экономику собственной страны, чтобы обвинить в последствиях собственных действий команду нового президента. Ну и к тому же заставлять эту команду принимать крайне непопулярные решения. Вы поймете, что такое для многих потенциальных избирателей новая смена пенсионного возраста – а на это придется пойти, чтобы залатать дыры в бюджете и договориться о помощи МВФ.

А пророссийскими законами Додон поляризует общество и попутно выслуживается перед Путиным. Сам он уже успел назвать эти законы "ожидаемыми гражданами". Но эти законы ожидали не граждане. Их ожидал сам Додон. Потому что он надеется взять реванш с их помощью. Выиграть парламентские выборы и сформировать новый молдавское правительство или возглавить парламент. То есть стать человеком, принимающим решения. А нового президента превратить в "молдавскую королеву".

Конечно, молдавский избиратель, что голосовал за Майю Санду, хотел совсем другого. Но при изменении придется побороться. Москва так просто выпускать Молдову из своих "объятий" не собирается. А связанные с Россией политики готовы Кремлю помогать, даже не задумываясь о последствиях своих геростратовых поступков.