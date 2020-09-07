Лукашенка всегда называли хитрым колхозником, но это было правильно только наполовину. Хитрости у него ровно столько, сколько хватает на публику, которой нет дела до его хитрости. Как только возникает оппонент иного покроя, имеющий какой-то интерес к тому, что происходит в Беларуси, или к тому, что делает Лука, возникает совершенно другая ситуация. Любое перекрытие "хитрости" вызывает панику и дед Сашка, с мокрыми усами и не только усами, носится как грызун в крысоловке.

Так произошло и в этот раз. Все случилось не потому, что у Луки иссяк запас его колхозной хитрости, а совсем по другой причине. Путину становится все тяжелее сидеть на штыках, и для того, чтобы вернуть свой уже не пошатнувшийся, а совсем разболтавшийся авторитет, ему была нужна либо маленькая победоносная война, либо и вовсе – бескровный аншлюс чего-то. Публика в РФ это любит, и пришло время что-то такое демонстрировать.

Аншлюс Крыма дал совсем небольшой заряд гордости, но с учетом того, что он превратился в черную дыру бюджета, то как минимум, пора эйфории давно прошла и у многих возник вопрос "А нафига?" Война с Украиной – тоже превратилась в позорную бойню, а гробами "освободителей" завалены кладбища по всей Московии.

В общем, из всех возможных вариантов пополнения авторитета, аншлюс Беларуси оказался единственным возможным. И те хитрости, которые раньше Луке сходили без особых проблем, начали находить жесткий ответ. Но ведь сам-то он решил, что он хитрый, умный и что в отличие от многих, он – зубр, просидевший на своем месте более четверти века. А потому он решил сыграть в известную игру "сидение одной пятой точкой на двух стульях". И это была его ошибка.

Особенно Москву впечатлило то, что Лука согласился покупать нефть у Саудитов и США, и Путин тут же поднял ставки. Москва стала работать на смещение Лукашенко путем выборов, где должны были пройти их кандидаты, хоть и от разных контор. Белорусам был предложен выбор между главой Белгазпромбанка – структуры Газпрома, которая полостью контролируется конторой, и домохозяйкой, которую курирует конкурирующее ведомство.

И похоже на то, что будь выборы свободными, кто-то из них уже подписывал бы в Москве бумаги об окончании формирования "единого союзного государства". Причем, начал этот аншлюс – сам Лукашенко и потому Лука и его конкуренты по выборам – одним миром мазаны и все они одинаково ненавидят свою страну и готовы ее сдать, но за дорого.

Результатом стало то, что Луке надо было либо срочно пересаживаться на один из стульев, либо бежать. Он выбрал первое и пересел на российский стул. А Москве, по большому счету, все равно, кто подпишет аншлюс. Подписант потом будет напоен специальным чаем и дело с концом. Другое дело, что и Москва получила не то, что ей виделось.

Они себе представляли, что поднимут протесты против Луки и в случае удачи – проведут во власть свою Тихановскую или Бабарико, но протесты ушли в сторону. Правда, они еще не прошли точку невозврата и не переросли окончательно в национально-освободительное движение, но подошли очень близко. И если пойдет реализовываться такой сценарий, то московские подстилки уже не будут иметь шансов стать заменой Луке.

Именно в такой ситуации Москве лучше перевести свою ставку на Лукашенко, поскольку подготовленная замена могла оказаться не в состоянии давить протест силой, если бы он продолжился уже против аншлюса, а Лука – может. Бег с автоматом и танки на улице были демонстрацией готовности утопить протест в крови. Тем самым Лука показал свою полезность Путину.

Оно и понятно, поскольку грузиться новой кровью в Европе Путину ой как не хочется, а все сделать руками выжившего из ума диктатора – самое оно. Его потом даже в Гаагу отдать не жалко. Такого Москва еще не делала, но всегда что-то случается впервые. Ведь куда проще отдать в трибунал Лукашенко за возможную бойню в Минске, чем ехать туда самому за огромный список военных преступлений.

Так что логика событий вполне понятна. Того, что сейчас происходит там, не ожидал ни Путин, ни Лукашенко. Ни один, ни другой план не сработал и теперь приходится все переигрывать на ходу, а такие переигровки обычно приводят к стрельбе, крови и трупам. Путину к этому не привыкать и Лука теперь показывает, что и ему это никак не жмет.

В общем, с хитростью, как и с твердостью, у Луки не сложилось. Да и с умом – тоже. Ведь мы прекрасно помним, как во время Майдана он с ухмылкой заявлял о том, что если ему дадут возможность, то он в Украине наведет порядок за пару дней, и плюс к тому, что ничего подобного в Беларуси под его руководством не может быть в принципе. А в итоге оказалось, что он и армию свою поднял и завизжал "Путин введи!". Куда этот хамоватый апломб делся – трудно сказать.

Но вот то, что он был колхозником, им и остался – нет никаких сомнений. Именно сейчас проявляется то, как он видит идеальный порядок для своей страны и как можно понять, это такая себе помесь позднего рабовладения и раннего феодализма. Вот такой он видит Беларусь и сейчас пытается загнать ее именно в это состояние "полной стабильности". По крайней мере, российская пресса пишет именно об этом.

"Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности в субботу дал поручение силовым структурам пресекать перебои в работе крупнейших предприятий, работники которых угрожали согласованной забастовкой".

Если кто-то не понял, речь идет о том, что силовым структурам ставится задача обеспечить организацию принудительного труда. То есть, это уже элементы того, что было в совковых колхозах, с бесправными колхозниками, батрачившими на полях. Между прочим, это же самое сейчас происходит и в Северной Корее. Но дело в том, что такая организация труда обязана иметь свою пружину в виде репрессий. То есть, не хочешь делать то, что приказано – иди вот к этой стеночке. Иначе такая система не работает и обеспечивают именно такую работу именно те главы ведомств, к которым Лука и обращался, в частности, с такими словами. Далее – его прямая речь.

"Главный вопрос, который мы должны сейчас обсудить, – это не только безопасность, стабильность нашего государства, но как мы, люди в погонах, должны обеспечить нормальное функционирование предприятий, чтобы экономика давала нам результат. Это – главное".

Пациент прямо говорит о том, что работа предприятий должна контролироваться "людьми в погонах". Кстати, к этим людям он и себя причислил, говоря "мы". Откуда у него погоны – большой вопрос, если это, конечно, не касается бронекопытных войск особого погружения. Тем не менее, все эти речи поднимают из памяти изображения из Древнего Египта, где рабы что-то такое тащат, а за ними наблюдает чудак с плеткой.

В общем, колхозник всем, и в первую очередь – белорусам, показал модель государства, которую он видит идеальной. Таковым является рабский колхоз, и это надо понимать всем, кто поднялся на протесты. Либо вы изгоните эту дрянь, или она вас загонит в кандалы. Кстати, Кремль это устраивает на 100%. Вот так выглядит эта ситуация сегодня.