Из различных источников поступают сообщения о том, что в период с 4 по 8 февраля, должен состояться визит президента США во Вьетнам, пока не очень понятно, в Ханой или Дананг. Круг вопросов, подлежащий обсуждению, не трудно представить, поскольку обе страны имеют непростые отношения с Китаем, а их отношение к экспансии Китая на море – однозначно и полностью совпадает. Собственно говоря, именно на отношениях с Китаем, Штаты сумели перехватить инициативу именно в Индо-Китае. Десятилетиями Вьетнам шел в фарватере совковой внешней политики, а позже, уже по инерции, Вьетнам оставался в орбите РФ.

Но все изменилось в тот момент, когда экономика Китая пошла в гору и там решили снова вскарабкаться на своих боевых коней и Пекин стал предъявлять территориальные претензии, практически ко всем своим соседям, в частности – к Вьетнаму. Именно эта страна прекрасно знает, чем эти претензии заканчиваются, поскольку в конце 70-х годов произошла громкая приграничная война, когда китайская народно-освободительная армия вторглась на землю Северного Вьетнама. Поэтому там очень серьезно относятся к воинственной китайской риторике.

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Но риторика – риторикой, а когда Пекин принялся перевооружать свою армию, Вьетнам стал искать варианты противодействия растущей военной мощи соседа. И вот тут Москва сделала свой выбор и не в пользу Вьетнама.

Но как известно, свято место пусто не бывает. Вьетнам и США демонстративно зарыли топор войны и стали выстраивать новые отношения, в частности – в области безопасности. Вьетнам стал для Штатов очень выгодной опорной точкой, поскольку с Тайванем Вашингтон свернул военные отношения уже довольно давно и даже частичное их восстановление, безусловно, приведет к резкому обострению американско-китайских отношений.

В общем, сам по себе саммит на высшем уровне, между руководством Вьетнама и США – представляет отдельный интерес, поскольку проявляет некоторые элементы большой, глобальной игры, которую Трамп ведет не так, как его предшественники. Однако, те же источники обоснованно предполагают, что в рамках этого саммита, может состояться и встреча президента США и предводителя Северной Кореи Ким Чен Ына. В США никто официально этого не подтверждает и не опровергает, а во Вьетнаме с этим и вовсе тяжело, поскольку СМИ там жестко контролируются властями и никакого вольнодумства и ли подобных утечек, быть просто не может.

В общем, налицо финальная стадия переговоров США и КНДР по вопросам денуклеаризации Северной Кореи. Это тем более вероятно в свете недавней встречи министра иностранных дел КНДР и Госсекретаря США. Поскольку не последовало никаких жестких заявлений Белого Дома, можно предположить, что переговоры проходят конструктивно и возможно, в указанный выше промежуток времени, может состояться подписание чего-то важного и конкретного. Надо заметить, что на фоне грандиозного скандала по поводу загадочных отношений Трампа с Путиным, а его людей с явными конторскими людьми, Трампу просто позарез нужна громкая победа именно на внешнеполитическом фронте. Она должна иметь такое значение, чтобы ее можно было предъявить в своей законченной форме.

Но пока это лишь слухи, но можно только представить, что будет, если Штатам удастся перекупить фрукта, наподобие Ына. Ведь в стоимость билета войдет информация об источниках взрывоподобного роста ракетных и ядерных технологий КНДР, а это уже такие козыри, которые уже сложно чем-то перебить. Кстати, на Холме все чаще говорят о необходимости пересмотра принципов устройства не только НАТО, но и ООН. Кто знает, как все может обернуться. В любом случае, через 20 дней надо внимательно присматриваться в сторону Вьетнама, чтобы не пропустить ничего важного.

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