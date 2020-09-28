Военные действия 27 сентября между Азербайджаном и Арменией – это прямой результат надменности и бестолковости Лаврова, провалившего 24 сентября переговоры в Москве с Сахибой Гафаровой, председателем Милли Меджлиса.

После ряда предварительных встреч, включая и визит Шойгу в Баку 25 августа, было очевидно, что правительство Азербайджана твёрдо намерено решить "карабахский вопрос" и в ближайшее время. Переговоры по нему при посредничестве Москвы идут уже четверть века и могут идти ещё столько же и дольше. Кремль это вполне устраивает. Но визит делегации азербайджанского парламента во главе с Гафаровой был предельно ясным и чётким сигналом Москве из Баку, нам надоело ждать, дайте конкретный ответ и назовите сроки. Не видеть это могли только те, кто не следил за событиями на Кавказе и вокруг Карабах в недавние два месяца. Лавров по должности явно не в их числе.

Лавров был полностью в курсе того, зачем прилетела Гафарова и какой ответ от него хочет получить. Настолько в курсе, что в тот же день экстренно встретился в другой "комнате" с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Если с переговоров с Гафаровой есть только дежурное фото, то с переговоров с Зарифом МИД РФ выложил в Ютуб 11-минутную видеозапись их начала. Судя по ней, хозяином положения себя на этой встрече чувствовал Зариф, а не Лавров. По вальяжной и барской манере поведения Зарифа складывается даже впечатление, что это он хозяин кабинета, а Лавров у него в гостях. Если применить метод Маши Захаровой интерпретации встречи президента Сербии Вучича с Трампом, то Лавров сидел перед Зарифом и вёл с ним разговор как коммивояжёр, пытающийся втюхать фермеру не очень нужную тому машинку для стрижки газонов. На заискивающую фразу Лаврова о том, что это уже третья такая встреча в Москве за время пандемии, Зариф небрежно и с сарказмом ответил, что он уже в тридцать первый раз в этом городе, с тех пор, как в августе 2013 г. стал главой МИД Ирана. Похоже, Зариф мог бы сказать и в сто первый раз, но это было бы перебором.

Зариф явно куражился, поскольку хорошо понимал, зачем Лавров попросил его прилететь в день встречи с Гафаровой. Она не получит от Лаврова не только позитивного, но и просто внятного ответа по Карабаху. Следовательно, Азербайджан в ближайшие дни вынужден будет начать военные действия. Москва окажется перед дилеммой: вступиться за Армению как за союзницу по военному блоку ОДКБ и Евразийскому союзу или сделать вид, что это её не касается и свести всё к выражению глубочайшей и безмерной озабоченности.

В первом случае Москве потребуется "окно" в Армению, которое может открыть только Иран, разумеется, если Россия не начнёт рубить его посредством нового вторжения в Грузию. Тегеран и до этого приоткрывал для РФ "окно" для переброски оружия и войск в Армению по воздуху, но в данном случае его потребуется не приоткрыть, а распахнуть. Такое широкое открытие "окна" для российской военной авиации дорого стоит, и Зариф весело прикидывал, какую цену выкатить унылому Лаврову. Тот это знал, и с первых минут встречи сообщил, что санкции США против Ирана несправедливы и омерзительны, о чём он, МИД РФ и Путин готовы заявить хоть завтра и в ООН. Подобное заявление МИД РФ выпустил 20 сентября по факту выступления Помпео и всегда готов повторить. Но "окно" стоит большего, чем только дипломатическая поддержка, и Лавров предусмотрительно заявил: надо обсудить ситуацию в Сирии. В переводе это означало, что Москва готова уступить Ирану часть нефтескважин и других объектов там.

Если Москва решит открыто за Армению не вступаться, а ограничиться участием в этой войне только ограниченным контингентом советников и специалистов, то "окно" ей всё равно будет нужно. Не только "окно", но и громоотвод, то есть тот, на кого можно переложить с себя роль нового посредника в армяно-азербайджанском конфликте и "умыть руки" до поры до времени. Роль такого громоотвода Лавров и собирался предложить Зарифу, продав Ирану "газонокосилку" армяно-азербайджанского конфликта, а это больше, чем "окно" и совсем другие деньги. Поэтому у Зарифа 24 сентября и было столь отличное настроение, в отличие от Лаврова.

К вечеру 27 сентября, когда информагентства и минобороны Азербайджана заполнили новостную ленту сообщениями об успешном наступлении в ответ на якобы провокации со стороны армии Армении, стало понятно о чём договорились Лавров и Зариф 24 сентября. Глава МИД Ирана написал в своём блоге в Twitter, что готов предоставить Баку и Еревану такую замечательную площадку для переговоров, что они на ней быстро решат проблему Карабаха. Фраза Зарифа: "Наши соседи – приоритет для нас", не оставляет сомнений, что этой замечательной площадкой должен стать Тегеран. Для Ирана это будет основанием не столько добиться мира между ними, тут как уж получится, сколько заявить себя в новом качестве и попытаться показать, что он не "ось зла" и всё это наговоры евреев и США, на которые ведутся доверчивые европейцы.

Москва вполне сознательно "сливает" Армению и оказывать ей существенную военную поддержку не будет по ряду причин. Прежде всего, потому, что ей не нравится Пашинян и его партия. Армянскую революцию в Москве очень хотят наказать, но чужими руками, поскольку уже позиционировали себя жандармом для Белорусской и Украинской революций. Подавлять революции везде от Армении до Венесуэлы и Сирии – дело хлопотное и в общем-то, неблагодарное. Поскольку в Кремле разрываются между Украиной, Сирией, Беларусью, Ливией и вероятностью новой революционной волны в Грузии, то война с Азербайджаном и Турцией из-за Армении Пашинян выглядит избыточной и неуместной. Особенно, когда с 23 сентября Турция недвусмысленно перестала в Идлибе удерживать различные оппозиционные отряды от желания пострелять в сторону асадовцев.

Если в Армении было бы не правительство Пашиняна, а верного Саргсяна, то Москва вела бы себя сейчас более определённо. Но поскольку Армения выглядит не так, как это хочется Москве, то приходится ждать, когда кто-нибудь свалит правительство Пашиняна, и не просто ждать, а помогать. Некоторые надежды у Москвы есть: 19 сентября в Ереване уже был, пусть и вялый, митинг против Пашиняна. На 26 сентября три оппозиционные партии подавали заявку на новый митинг возле Музея рукописей, но мэрия ответила отказом, а на следующий день началась война. Москве сейчас выгодно, чтобы Армения потерпела крупное военное поражение, в котором преданный ей "карабахский" клан обвинит правительство Пашиняна и потребует его отставки.

Поэтому у совсем унылого Лаврова есть бодрый план: завалить армяно-азербайджанские переговоры, что и было сделано 24 сентября, спровоцировать азербайджанское наступление, что тоже получилось и добиться ухода правительства Пашиняна. Это пока в проекте, и МИД РФ с другими её ведомствами будут этому сейчас всячески содействовать. Походу Лавров продал "газонокосилку" Ирану, чтобы позиция России не очень сильно удручала остальных членов ОДКБ, не выглядела бы однозначным предательством и производила бы вид какой-то умной многоходовочки.

В этом плане есть две большие неизвестности – как далеко может продвинуться армия Азербайджана и как поведут себя армяне. Жена Пашиняна ещё три недели назад, раньше, чем Лукашенко, снялась в видеоролике с автоматом в окопе. Но не факт, что её примеру готовы последовать все мужчины Армении. В Баку на видеоролик отреагировали логично, выразили уважение Анне Акопян, но заметили, если жена премьер-министра бегает с автоматом, то у армянской армии не всё "вери гуд". Похоже, это понимает и её муж. Поэтому он вечером 27 сентября предложил парламенту основательно подумать: если нельзя выиграть войну, то может есть смысл вернуть Азербайджану Карабах с условием предоставления тому статуса автономного округа, а также другие районы, и закончить войну.

Это то, чего больше всего боятся в ведомстве Лаврова. Москве, собственно, всё равно, за кем Карабах. Ей нужен "замороженный" конфликт, который можно использовать в своей имперской экспансии. Для России как империи ценность Армении невелика, и сводится к двум аспектам: как к плацдарму для дальнейшего территориального расширения и как резервуару людских ресурсов, – вымирающую "федерацию" кем-то заселять надо, и армяне весьма подходящий контингент. Но территориальное расширение РФ на Кавказе в обозримом времени – это из серии совсем отчаянной имперской фантастики, а переселение в неё армян происходит и так. Поэтому для Москвы нет практического смысла усиленно цепляться за Армению. Это не Украина, не Беларусь и не страны Балтии, без которых РФ недоимперия. Цепляться за Армению можно только по имперской привычке. От этой привычки некоторые "башни" Кремля сейчас не прочь отказаться в пользу некой глобальной мноходовочки, от которой, по их мнению, будет огромный практический результат, почему и начата сложная игра с Ираном. Вот только результат может оказаться, как и в случае с "Северным потоком-2", не с нулевым, а с отрицательным сальдо.