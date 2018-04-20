"Москва — неудачный проект!" На росТВ разозлись из-за слов Порошенко

На российском телевидении возмутились из-за слов президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия получила православие только благодаря Киеву, а Москву опрометчиво основали его князья (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того, пропагандисты очень бурно отреагировали на инициативу главы украинского государства добиться создания в стране единой поместной автокефальной церкви. Именно с обсуждения этой темы ведущие программы "60 минут" и начали свой эфир на телеканале "Россия 1".

"Президент государства, победившего беззаконие, Петр Алексеевич Порошенко, который задумал завести в Украине собственную автокефальную поместную церковь, УПЦ ПП — так теперь шутят, объявил Украину родиной русского православия, а Москву, простите, неудачным инфраструктурным проектом", — едко отметила Ольга Скабеева.

Затем в эфир пустили фрагмент выступления Порошенко в Верховной Раде, в котором он сказал, что христианство пришли в Киевскую Русь из Царьграда и лишь потом им поделились с "тем Залесьем, где древние киевские князья опрометчиво основали Москву".

Столь яркое высказывание о России вызвало нервный смешок у ведущего передачи Евгения Попова, и он попытался ответить на него с сарказмом.

"Необачно ми засновані. Вот как, по словам Порошенко", — с ухмылкой подытожил пропагандист.

Как сообщал "Обозреватель", 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине.