Анализируя причины, что привели к излишней радикализации массовых демонстраций во Франции, ловлю себя на мысли, что России в очередной раз позволили воспользоваться социальными разногласиями внутри отдельно взятого европейского государства. Кремль смог на определенном этапе оседлать хаотичное движение "жёлтых жилетов", направив энергию несогласных в нужное ему деструктивное русло. Несмотря на то, что вот уже как пять лет русские ведут гибридную войну, Запад пока – в силу различных причин - не смог окончательно выработать иммунитет, создать чёткую систему противодействий Москве.

Сама же Москва, как мы видим, не собирается останавливаться на достигнутом: протесты во Франции продолжатся, ведь сейчас русским абсолютно невыгодно, чтобы всё там затихло. Потому что если так произойдёт, французские власти смогут выйти с официальным обвинением против России, обвинив её спецслужбы во вмешательстве и в попытке подорвать национальную безопасность Республики. Пока движение "жёлтых жилетов" будет жить уличной, протестной жизнью, никто этим обвинениям не поверит. И русские это знают. Поэтому и продолжают подогревать ситуацию изнутри, используя разные, в том числе и силовые методы ведения позиционной борьбы.

В то же время российские спецслужбы продолжают побуждать провокации; для этих целей они используют весь пропагандистский инструментарий, который у них имеется.

Вообще-то, чуть отдалившись от темы и поддавшись размышлениям, могу сказать, что для условного Запада всё более очевидным и проблемным становится вмешательство России во внутренние дела других государств. И список этот стран довольно-таки длинный. Здесь можно вспомнить и череду референдумом в Великобритании, и выборы в США, в Германии, Франции, в странах Балканского региона, в Турции. Сюда же, конечно же, следует отнести и вмешательство в избирательный процесс в Украине.

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Как вы сами можете наблюдать, все эти акции неповиновения, общие ныне для всех вышеперечисленных государств, уличные протесты, забастовки, теракты – не что иное, как проявления работы российских спецслужб, всецелой политики Кремля. Добавьте к этому поляризацию элит, раскол внутри отдельных обществ, постоянное нагнетание ситуации при помощи раздражающих факторов - таких, как миграция, - и картина станет предельно ясна.

И, конечно же, ни одна такая кампания по дестабилизации государственного устройства не обходится без использования русскими СМИ – федеральных или прикормленных на стороне – и отдельной группы средств – социальных сетей.

Именно социальные сети тяжело обуздать и контролировать на уровне государства, демократического, конечно же, и этим сполна пользуется Москва. Ведь ни один закон в этом не поможет: технический прогресс идёт много быстрее политического развития. И русские знают это, они злоупотребляют этим. Они меняют настроения масс при помощи этого инструмента. Очевидно, что хаотичному процессу, которым всегда является организация митинга посредством социальных медиа, всегда можно задать правильную, линейную форму. Так произошло в этот раз и во Франции. До этого мы могли подобное наблюдать в Британии и в Штатах.

Впрочем, ничего нового в этих методах влияния нет. Изменился лишь инструментарий. Дезинформация путем распространения конспирологических теорий, нагнетание социальных противоречий и поляризация населения, использование всех возможных агентов влияния, как при помощи финансовой поддержки, так и идеологического ангажирования, – давние приёмы кремлевских спецслужб.

Социальные сети лишь упростили исполнение этих задач и изменили масштаб потенциального влияния. Они помогли ускорить процесс инфицирования. Хотя советские спецслужбы и без социальных сетей достигали подобного глобального эффекта во время различных дестабилизирующих кампаний. Особенно это было заметно во времена Холодной войны.

Что мы видим сегодня во Франции? Мирный протест перерос в самые настоящие погромы. Люди, вышедшие на улицы с чисто экономическими требованиями – уменьшить налоги, заморозить повышение цен на топливо, прекратить социальную несправедливость – вдруг решили, и превратили обычную акцию недовольства в движение против президента и французского истеблишмента в целом.

Вспомните, на президентских выборах в 2017 году Россия, играя в открытую, делала ставку на крайне правых и распространяла недостоверную информацию об Эммануэле Макроне. Однако тогда она не сумела повлиять на общую ситуацию: несмотря на усилия российских спецслужб, ничего у Кремля не получилось.

Сейчас мы видим, как таит на глазах рейтинг главы Республики. И всему виной та дезинформационная кампания, что была организована из Кремля.

Ныне Twitter изобилует ботами и подставными профилями "французских патриотов". Люди работают практически без отдыха. Один из последних посылов гласит: "Париж - это точка невозврата для Макрона".

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В Facebook Кремль продолжает пользоваться, как я её называю, стратегией "фейковых ивентов". В новостной ленте выпрыгивают тщательно подготовленные российскими провокаторами десятки событий с громкими призывами к активным действиям, датами и местами сбора, нагнетающей тематикой и, соответственно, антимакроновской повесткой.

В YouTube распространяются видео с предыдущих (годовалой давности) протестов, удачно подбирается контент, утверждается, что размещенные изображения - то, что происходит в данную минуту в Париже. Например, демонстрируются стычки полиции и пожарников, более чем пятилетней давности; при этом отмечается, что полиция начинает переходить на сторону народа. Всё это называется предельно просто: провокация путча.

На отдельно созданных площадках для обсуждения подогреваются радикальные настроения, а фабрика прокремлевских медиа является своеобразным архивом, из которого можно вытаскивать, а затем распространять сотни статей и видео, что разжигают рознь и провоцируют агрессию.

Так проиграет ли Франция эту информационную войну? Пока на этот вопрос у меня нет чёткого ответа.

Макрон решил пойти на уступки протестующим и повысить минимальные зарплаты, снизить налоги. Но это не успокаивает улицу. Посему для Франции критическим и жизненно важным стал вопрос расследования российского вмешательства и противодействия дезинформационной кампании Кремля.

На самом деле подобные кампании строятся не только лишь на фейках. Общая цель выглядит куда шире: вычленить реальную проблему, сыграть на эмоциях, расколоть общество, пробудить агрессию. После этого всё выглядит очень просто, ведь любой выпущенный русскими негативный посыл достигнет своей цели.

Точно так происходит и сейчас: Россия пробует сделать протест во Франции не только борьбой за "социальную справедливость", но и движением против Макрона. Москва хочет подорвать уклад страны в целом.

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И в этом есть явная угроза, угроза, нависшая уже над всем европейским континентом. Ведь если лидеры цивилизованного мира снова оставят всё незамеченным, если они не ответят на попытки России дестабилизировать Францию, вся Европа окунётся в хаос.

И странно, но такой же негативный импульс, как и уличные протесты, развитию событий во Франции дало трагическое событие, произошедшее в Страсбурге, когда террорист Шекатт Шериф расстрелял толпу людей, пребывающую на рождественской ярмарке. Почему-то сразу же ассоциативный ряд выдал в памяти аналогичную трагедию, что произошла в 2016 году в немецкой столице – в Берлине. Тогда тоже всё происходило в канун Рождества. И подозревали многие в содеянном российские спецслужбы, которые, понятно, осуществили тот акт через вторые или даже через третье руки. Но дело до явных обвинений так и не дошло.

Сейчас, конечно же, рано говорить о причастности Москвы к теракту в Страсбурге. Ведь многие составляющие преступления покрыты тайной следствия. Но, как мне кажется, необходимо всегда искать того, кому это выгодно сейчас, в данный момент.

Сразу же после терактов во французских социальных сетях и параллельно в российском информационном пространстве начало формироваться, запускаться суждение, что, мол, к инциденту причастна французская власть и это бесспорно выгодно Макрону. Что тот якобы хочет отвлечь этим внимание общества от протестов и переключить его на саму трагедию.

Но всё это – глупость, причём глупость кому-то полезная. Данный инцидент даёт дополнительные козыри как внутренним, так и внешним противникам французского президента.

Многие воспользуются тем, что убийца имел арабские корни, и примутся дополнительно обвинять Макрона в излишней терпимости к мигрантам. И подобные настроения могут возыметь власть уже не только над представителями "жёлтых жилетов", но и над всеми французами. Это поможет радикалам, таким, как соратница Путина Марин Ле Пен, получить дополнительные политические дивиденды. Это особенно важно перед грядущими выборами в Европарламент.

Просто хотел бы напомнить, что с каждым терактом - не только во Франции, но и, в общем, во всей Западной Европе - формируется всё более негативное отношение к мигрантам и беженцам. При этом мы же понимаем, что только единицы совершают нападения. Впрочем, это не мешает использовать правым фактор миграции в качестве политического пугала. И всё это, бесспорно, бьёт по позициям отдельно взятых европейских лидеров и подрывает доверие к институциям Евросоюза. Вспомните, что происходило в Германии в период от Кельнского инцидента до теракта в Берлине.

С 2015 года, с момента первого "теракта ИГИЛ" миграционную лошадку оседлали всевозможные правые и популисты в ЕС, находящиеся в большинстве своём на содержании у Москвы.

И по мере терактов, которые происходили в Ницце, Париже, Брюсселе, в Берлине..., в Страсбурге, праворадикальные течения значительно усилились. И думаю, что тенденция продолжится: массовые провокации будут и дальше происходить, а правые политики, поддерживаемые Кремлём, будут приходить во властные кабинеты стран Содружества.

А в это самое время Москва параллельно будет призывать Запад к "совместной борьбе с терроризмом" и к снятию санкций. Вскоре это может стать реальностью, если европейские лидеры не научатся принимать жёсткие и своевременные решений. Не окажут сопротивления.