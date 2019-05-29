"Новая горячая точка в Европе": дипломат предупредил о плане Москвы

Перерастание очередного обострения конфликта между Сербией и Косово в горячую фазу не выгодно обеим сторонам, но в нем заинтересована Москва.

Такое мнение OBOZREVATEL высказал экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко. "Ситуация, безусловно, угрожающая", — признал он.

Комментируя столкновения, произошедшие на севере Косово, дипломат заметил: "Та ситуация, которая возникла после того, как Косово провозгласило свою независимость, не изменилась. Угроза горячего продолжения этого конфликта присутствует, она никуда не делась".

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"Каждая акция, каждое действие, которое осуществляется Приштиной, вызывает чрезвычайно болезненную, если не сказать провокационную, реакцию со стороны Белграда. И последние события — очередное подтверждение этому", — сказал он.

Спецназ Косово, скриншот с видео Youtube

Вместе с тем, как убежден Огрызко, ни одна из сторон не заинтересована в перерастании конфликта к горячую фазу. "И те, и другие мечтают о перспективах, связанных с европейской интеграцией, хотя Сербия, к сожалению, часто демонстрирует свою зависимость, в прямом смысле этого слова, от Москвы. Это также вызывает много вопросов в Брюсселе относительно европейских перспектив этой страны", — сказал дипломат.

По его оценкам, имеет место "шаткий баланс между попыткой насолить друг другу и нежеланием испортить свои европейские мечты".

В то же время Огрызко, говоря о заинтересованности Москвы в горячем конфликте, заявил: "Конечно, что бы то ни было, что будет портить европейскую идиллию, есть в интересах Москвы. Очевидно, что Москва так активно и поддерживает Сербию для того, чтобы в том числе и этот конкретный конфликт, который тлеет, время от времени приобретал угрожающие формы, чтобы дестабилизировать ситуацию и на Балканах, и в Европе в целом".

Как писал OBOZREVATEL, вооруженные силы Сербии привели в полную боевую готовность после задержания утром во вторник косовской полицией 13 сербов на севере Косово и Метохии. Сербы, которые проживают на севере Косово, возвели баррикады и устроили столкновения с полицией самопровозглашенной республики. Ранее президент Косово Хашим Тачи заявил о готовности отдать Сербии части территории, если это поможет уладить конфликт между сторонами.

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