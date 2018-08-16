МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
ПолитологВсе статьи автора

Москва меняет тактику

11.2т

Кремль меняет тактику ведения боевых действий. Понятно, что от регулярных обстрелов российский агрессор отказываться не собирается. Но поскольку эффективность этого метода себя не оправдывает, а с украинской стороны быстро и точно прилетает "ответка", россияне решили усилить диверсионную составляющую. И это, судя по логике кремлевских дельцов, не последний ход.

Командование российских оккупационных войск увеличило количество кадровых российских офицеров-разведчиков на Донбассе. Об этом на брифинге рассказал полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Министерства обороны Украины. Задача незваных гостей это подготовка диверсантов и общая организация работы таких групп в районе боевых действий, в том числе и на украинской стороне. Впрочем, есть большой риск, что вылазками и точечными ударами вражеские ДРГ не ограничатся. Слишком уж соблазнительным для боевиков без моральных ограничений выглядит вариант нанесения удара и по гражданским объектам. В их перекошенной системе координат это даже выглядит логично – любой ущерб Украине работает на пользу агрессора.

Новости
Россия никуда не переедет: договариваться все-таки нужно

Так что вполне вероятно будет появление мин на дорогах в Донецкой и Луганской областях, которые контролируют украинские власти. Не исключены удары по важным объектам инфраструктуры. Будем готовиться к худшему, поскольку аппетит приходит во время еды. Нельзя исключать, что Кремль перейдет к прямой террористической работе на украинской территории. В конце концов, несмотря на все усилия боевиков на Донбассе и активную пропаганду "мызамирцев", щедро оплаченную российскими деньгами, настроения украинцев далеки от капитуляции. А цели Кремля не поменялись. Значит будут добиваться их другими методами, добавят к заложникам и обстрелам угрозу терактов – им не привыкать. Они в политических интересах на своей территории могут дома взрывать, а Украину им точно не жалко. Так что меняется тактика Кремля, но не стратегия.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Кирилл СазоновКирилл Сазонов
Место
Украина
Источник
Источник:site.ua
Поделиться в Facebook
-2
Комментарии
9
7
Смешно
6
Интересно
35
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Человечек Зелёный
Человечек Зелёный
Мы просто ждем,когда вы захлебнетесь в собственной злобе и зависти.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги