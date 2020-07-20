На поиск Москвой повода снова вторгнуться в Грузию указывает брифинг пресс-секретаря МИД Марии Захаровой 15 июля, проводившийся в момент активизации боевых действий на армяно-азербайджанской границе.

На нём Захарова заявила "об участившихся инцидентах с незаконным пересечением границы со стороны Грузии". Таких "инцидентов" Захарова назвала аж четыре случая. Только два из них касались территории Республики Дагестан, которую Москва считает исконно русской землёй. Два других – Абхазии и округа Цхинвали, который в Москве упорно называют "Южной Осетией", придуманной некогда осетином Сталиным. Как российские войска оказались на этих двух участках территории Грузии, Захарова не стала вспоминать, но по-имперски обвинила её правительство в нарушениях.

Взглянем, что представляли собой эти четыре, так сказать, инциденты и нарушения.

В Дагестане 13 июня текущего года российские пограничники задержали охотника-грузина с карабином "Вепрь", 28 патронами и биноклем, который углубился на целых 600 м в горах на территорию РФ. Российские пограничники передали охотника грузинским пограничникам и даже не стали возбуждать против него уголовного дела. В глубине Дагестана 9 июля в 9 км от российско-грузинской границы был задержан еще один гражданин Грузии. Подробности его задержания Захарова из скромности не назвала.

Два других случая – это задержание 6 июня трёх граждан Грузии вблизи абхазского села Алакумхара и задержание в округе Цхинвали ещё одного её гражданина – Зазы Гахеладзе в 300 м от линии российско-грузинского фронта. Он был единственным, кто отстреливался от напавших на него российских военных из полуавтоматического ружья, и был ими ранен.

Вот, собственно, и всё с "участившимися инцидентами". Но Захарова и МИД РФ из этой обыденности жизни приграничья наполовину оккупированной Грузии выдвигают ей ультиматум: срочно провести маркировку границы между ней и двумя так называемыми "республиками", а точнее, с протекторатами РФ. Москва по советской традиции все свои протектораты именует "республиками" и даже "народными республиками", чтобы никто не заподозрил в них обычные колониальные автократии. Гитлер до таких манипуляций не опускался и не назвал республиками протектораты Чехию и Моравию, полагая, что если Третий Рейх республика, то и они тоже республики как его федераты. Нацисты были во многом честнее рашистов.

Захарова отнюдь не случайно озвучила этот ультиматум Грузии в момент активизации боевых действий между Арменией и Азербайджаном. Требование срочно провести по земле маркировку границы для Грузии категорически неприемлемо, поскольку означает официальный отказ ею от части своей территории и признание де-юре двух этих псевдо-республик отдельными государствами и протекторатами РФ. Кремль, как и в случае с Украиной, упорно стремится усадить правительство Грузии за стол переговоров с зиц-председателями обоих своих протекторатов и встать рядом в позу арбитра, угрожающего войной, если не примут его ультиматумы.

Вероятно, даже партия грузинского "кума" Путина не решится на такие переговоры и признание линии российской оккупации новой границей страны. Во всяком случае пока посол Грузии в Австрии Кетеван Цихелашвили, уполномоченная представлять страну и в международных организациях, имеющих офисы в Вене, выступила 17 июля в Постоянном совете ОБСЕ с требованием к РФ немедленно вернуть раненного Гахаладзе. Фактически российские оккупанты заканчивают свою, так сказать, "маркировку границы", и Москва требует от Тбилиси узаконить её.

Цихелашвили также отметила, что это не единственный случай похищения граждан Грузии российскими военными. Сейчас набирает резонанс захват ими в округе Цхинвали гражданина Грузии Хвичи Мгебришвили. Оккупационные власти обвиняют его в, по их мнению, незаконном проникновении на эту территорию якобы с целью наловить летучих мышей, поскольку односельчане сказали ему, что их можно продать кому-то по 5 тыс. долларов за штуку. Из-за этого заявления Москвы в Тбилиси 17 июля прошла пресс-конференция главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амирана Гамкрелидзе. Он заявил, что Центр действительно интересуют летучие мыши в связи с короновирусом, коего пока у них не обнаружено, в том числе и из округа Цхинвали, но мышей отлавливают только специалисты. Центр не покупает их у кого угодно не поручал Мгебришвили ловить их.

Тема летучих мышей Москвой запущена не случайно. Она уже запускала тему тайных лабораторий США по всему миру для создания биологического оружия. В том числе в Грузии, где якобы выращивали отравленных комаров, чтобы они заразили россиян на Кавказе. Видимо, по мнению московских экспертов, такие комары не кусают владельцев паспортов Грузии, Армении, Азербайджана, Турции и других стран. Только владельцев паспортов с двуглавым орлом. Тема этих комаров витала перед пятидневной российско-грузинской войной, а теперь их заменили летучие мыши. Притом, что китайские медики уже делали заявление: летучие мыши не причастны к эпидемии в Ухане. Зато российские спецслужбы пытались похитить у Великобритании разработки вакцины от ковид-19.

К теме с летучими мышами и к требованию от Грузии признать оба московских протектора и узаконить с ними границу следует добавить также назначение Москвой скандального коммуниста Сергея Гаврилова "Послом доброй воли Абхазии". Об этом стало известно 17 июля. Данный Гаврилов в июне 2019 г. стал знаменит своим хамским поведением в парламенте Грузии, вызвавшим бурные протесты и блокаду здания. Теперь его вновь направляют в Тбилиси.

В суме все эти три действия Москвы очень похожи на информационную компанию по подготовке нового вторжения в Грузию. Можно детально расписать с десяток мотивов, стимулирующих Москву к нему, в том числе и "прорубание коридора" в Армению, но буду лаконичным.

Прежде всего, это собственно российская ситуация, для разряжения которой, как обычно, требуется маленькая и победоносная война. Такая война продемонстрирует, в первую очередь, народам севера Кавказа и Поволжья, что Москва без боя на свободу их не отпустит. Будет как с Грозным, который, по её версии, разбомбили чеченская авиация и артиллерия. Война позволит также запустить маховик репрессий и ужесточить по всей РФ полицейский режим. Возможно, она вызовет прилив новой волны всенародной любви к Путину, оживит вкус к имперским захватам, и однозначно прольёт "золотой дождь" на военно-промышленный комплекс, жалующийся на хроническое недофинансирование. Она позволит поквитаться с Турцией за поражение в Ливии, сделает ту более сговорчивой в ситуации по Сирии, и в целом подпитает миф о военной мощи РФ.

"Грузинский аспект" этой маленькой и победоносной войны очевиден. Грузинские эксперты по безопасности уже однозначно заявляют, что все эти действия Москвы имею целью повлиять на начавшиеся в стране парламентские выборы. Вторжение позволит не только сохранить партию "Грузинской мечты" у власти, но и привести к ней ещё более пророссийские группировки. Более крупная цель – получить военные базы в Грузии, её порты, в отношении них есть и экономическая составляющая. Сверхзадача – добиться от Тбилиси отказа от округа Цхинвали и Абхазии, и эти утереть нос ООН, США, ЕС и всем.

"Прорубание коридора" в Армению, с которой у РФ нет общей границы, становится для Москвы всё более актуальной темой. Особенно после начала революции в Армении и нынешних боёв на армяно-азербайджанской границе. Правительство Пашиняна, пусть и медленно, белорусскими темпами, но выводит Армению из-под контроля Москвы. Если Баку вынудит Ереван вернуться к проекту мирного договора по схеме "часть Карабаха в обмен на коридор в Нахичевань", который в конце 1990-ых продвигал президент Армении Тер-Петросян, то эти темпы станут космическими. Тогда заключение этого договора было сорвано российскими спецслужбами, организовавшими стрельбу в парламенте Армении. Теперь для его срыва Москве потребуется полноценная война.

Таковы три базовых блока мотивов Кремля для нового вторжения в Грузию. Мотивы четвёртого блока – международный имидж, вечное советско-российское желание насолить США, остальное и производное из него имеют второстепенное значение.

США на нынешнюю антигрузинскую компанию в Москве пока отреагировали лишь фразой, не лишённой доли сарказма о том, что Россия "с трудом мириться с тем, что у её соседа Грузии есть история успеха". Эти слова 17 июля произнесла Келли Дегнан, посол США в Грузии, чем вызвала бурю возмущения в имперско-патриотических СМИ России. Очевидно, на днях Марии Захаров поручат дать достойный ответ Дегнан и поведать всем, как везде, от Балтии до Кавказа, после ухода российской армии всё разваливается, жизнь замирает, а трудовой народ стонет под игом капитала. Вот только минимальная зарплата в Литве в 500 евро плохо вписывается в такую картину мира и ещё хуже коррелируется с реалиями "процветающей" России.