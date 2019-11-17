О том, что люди, рвущиеся во власть под общим сценическим псевдонимом "слуги" не образованы и/или глупы, стало четко понятно еще до выборов. То знаменитое видео, в котором обезображенный интеллектом поц, изображая Эйнштейна, рассказывал о зарплате учителей в четыре килобакса, которую можно платить с окончанием "эпохи бедности", расставило все по местам.

Было видно, что из толпы в 20 человек ни одному это не показалось, мягко говоря, странным. Дело даже не в том, что надо представлять, откуда берутся деньги на зарплаты. Ни у кого из них не сработал в голове калькулятор, чтобы представить, во сколько раз этот гений хочет увеличить зарплату, и как такое вообще можно сделать по щелчку пальцев. Нет, ни у кого даже мускул на лице или в другом месте не дернулся. Об этом свидетельствовали каменные портреты и отсутствие характерного звука, который сопровождает дергание мышц в противоположном месте. Отсюда вывод: с математикой у слуг не сложилось.

Судя по тому, как они потом описывали и действовали в плане "установления мира на Донбассе", эта публика на "вы" и с историей. Понятно, что для того, чтобы решать подобные задачи, нужно обладать фундаментальными знаниями по дисциплинам "теория и история государства и права" и "теория международных отношений". Кстати, у Пороха с этим все было нормально. Однако, отсутствие базовых знаний из этих узких направлений деятельности, хоть как-то может перекрываться знанием истории. Например, помнить о том, чем закончилась для Чехословакии политика "умиротворения" Гитлера или во что вылилось "перемирие" для Грузии. Но видимо, историю там тоже прогуливали жестоко и регулярно.

Буквально в конце уходящей недели стало понятно, что и с литературой у слуг – никак. Дело в том, что некто Сергей Нарышкин – глава внешней разведки РФ, дал свой комментарий о ходе переговоров по продлению договора по СНВ-2. Наверное, поймай главных слуг в замкнутом пространстве и задай вопрос о том, что это за аббревиатура такая, они будут хлопать глазками и делать вид, что вот сейчас их оскорбили.

Но мы напомним, что речь идет о договоре, ограничивающем стратегические наступательные вооружения. Его действие истекает через год с небольшим, и обычно уже ведутся консультации о его продлении. Поскольку РФ уже полтора десятилетия ведет милитаризацию экономики и плюнула на все ограничения, заложенные в соответствующих международных договорах, Штаты не собираются соблюдать их в одностороннем порядке и уже вышли из договора по ограничению ракет малой и средней дальности. Судя по всему, и договор по стратегическим вооружениям ждет та же участь.

Вообще-то, ход подобных переговоров даже министры обороны не комментируют. Это дело дипломатов и с заявлениями должен выступать представитель МИД, но тут выступил глава шпионского ведомства. Представим, что об этом на публике стал рассуждать директор ЦРУ! Но раз уже такое дело – надо к этому относиться со всей серьезностью. Подытоживая свою речь, он сказал следующее:

"В складывающейся тревожной ситуации мы просто обязаны активизировать усилия по укреплению обороноспособности нашей страны. Как говорится, хочешь мира, готовься к войне".

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То есть, он открыто заявил о том, что Москва держит курс на войну. Хотя ничего нового в этом "откровении" нет, но просто надо понимать суть этого сигнала. И вот в такой обстановке наша бездарь что-то лепечет о "нормализации отношений", "перемирии" и прочем. Открытым текстом же там говорят "мы готовимся к войне"! В общем, большая часть слуг сейчас в том возрасте, что обязаны были учить еще старинную литературу с баснями Крылова, в частности "Волк и потыканная овца". Понятно, что ведя дело таким образом, слуги олицетворяют собой второго персонажа. Так вот, Нарышкин (волк) только что сказал: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!"

Но будем справедливы. Не все там так плохо. Слуги на троечку освоили пение и на четверку – физкультуру. По крайней мере, они заявляют, что готовы перед Путиным принять коленно-локтевую позу. Хотя, может быть у них другая физкультура была или это упражнение из другого предмета.

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