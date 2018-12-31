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''Московское царство в изоляции'': россиянин объяснил, что ждет РФ без Украины

3.6тЧитать материал на украинском

Российский политолог Андрей Окара заявил, что из-за разрыва связей с Украиной Россия обречена на полную изоляцию и существование как упадочническое государство.

Яркое объяснение последствий агрессии он озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Андрей Окара

Андрей Окара

Скриншот видео

"Россия плюс Украина — это всегда была основа для империи, хоть Российской империи, хоть СССР. А Россия без Украины, когда Украина превратилась во врага и недоброжелателя России, вот Россия минус Украина — это Московское царство и уход назад и в историческом плане, и в геополитическом плане. Это все большая и большая изоляция", — отметил Окара.

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Как сообщал OBOZREVATEL,

  • ранее Окара устроил на кремлевском телевидении бурный спор с депутатом нелегитимной Государственной думы Юрием Афониным о российско-украинской войне. Поводом для конфликта стало то, что Афонин лицемерно уверял студию, якобы Россия никогда не пойдет с войной против Украины, а Окара напомнил ему, что она уже длится пятый год.

  • Напомним, Окара выразил уверенность в том, что нацизм как массовое явление не характерен ни для Украины, ни для России. Кроме того, распространение подобной информации он назвал выдумками пропаганды.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Андрей Окара
Место
Россия
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Putin Serjio
Putin Serjio
Вот идиот
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Это такой же гундос как и Ковтун, только переобулся, раньше за Украину топил на всех эфирах.
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Россия УМРЕТ, когда взойдет Украинское Солнце ! Д.Дудаев
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
ЕбашьРусню Андрей, посмотри его интервью 95 года и больше не неси чушь.
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минин евген
минин евген
ЕбашьРусню Андрей, так очевидно же! кацапьё уже много веков пытается украину прибрать, но методы хуёвые. дикие кацапские жлобы додуматься не могут как, потому сдохнут с голоду. сами столько продуктов не создадут, а купить им не дадут. даже Беларусь не в состоянии росисю прокормить. ватное быдло грезит о захвате мира, но не в состоянии разобраться с внутренними проблемами. первыми отслединится чечня и будет мстить за прошлое, потом дальний аосток с китайцами, затем мибирь. пизда педераци! не додумались, будут отгребать и разваливаться. останется одна московия, даже питер съебется.
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