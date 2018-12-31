''Московское царство в изоляции'': россиянин объяснил, что ждет РФ без Украины

Российский политолог Андрей Окара заявил, что из-за разрыва связей с Украиной Россия обречена на полную изоляцию и существование как упадочническое государство.
Яркое объяснение последствий агрессии он озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Андрей Окара
Скриншот видео
"Россия плюс Украина — это всегда была основа для империи, хоть Российской империи, хоть СССР. А Россия без Украины, когда Украина превратилась во врага и недоброжелателя России, вот Россия минус Украина — это Московское царство и уход назад и в историческом плане, и в геополитическом плане. Это все большая и большая изоляция", — отметил Окара.
Как сообщал OBOZREVATEL,
ранее Окара устроил на кремлевском телевидении бурный спор с депутатом нелегитимной Государственной думы Юрием Афониным о российско-украинской войне. Поводом для конфликта стало то, что Афонин лицемерно уверял студию, якобы Россия никогда не пойдет с войной против Украины, а Окара напомнил ему, что она уже длится пятый год.
Напомним, Окара выразил уверенность в том, что нацизм как массовое явление не характерен ни для Украины, ни для России. Кроме того, распространение подобной информации он назвал выдумками пропаганды.
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.