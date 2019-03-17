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/Новости мира

"Московским хамам тут не место!" В Беларуси послали жесткий сигнал России

2.1тЧитать материал на украинском

Сопредседатель партии "Белорусская христианская демократия", экс-кандидат в президенты Беларуси Виталий Рымашевский заявил, что скандального российского посла Михаила Бабича стоит выслать из страны.

Он также назвал дипломата РФ московским хамом. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте БХД.

"Московским хамам не место на белорусской земле. Полностью согласен с оценкой белорусского МИДа по поводу действий и высказываний российского посла. Бабич действительно постоянно ведет себя здесь, как заместитель царя на оккупированной территории", — заявил Рымашевский.

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"Такая позиция никак не способствует нормальным отношениям между Беларусью и Россией. Считаю, что он уже достаточно сделал заявлений, которые не позволяют ему дальше находиться в Беларуси", — добавил политик-оппозиционер.

Иллюстрация. Владимир Путин и Александр Лукашенко

Иллюстрация. Владимир Путин и Александр Лукашенко

TUT.by

Напомним, недавно Михаил Бабич высказывался о вхождении Беларуси в состав РФ, что вызвало ажиотаж в сети.

После слов дипломата МИД Беларуси резко ответило ему, указав, что следует понимать разницу между федеральным округом и независимым государством.

Михаил Бабич

Михаил Бабич

Телескоп

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виталий Рымашевский дал неутешительный прогноз по "войне" президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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Место
Беларусь
Теги
Россияполитикадипломат
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Браття слов'яни білоруси. Гоніть козломордих хамських татаромонгольських наколінахстоячих мацкавітських виблядків поганою мітлою,копняками в сраки.
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