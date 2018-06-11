"Московия вырождается": экс-нардеп увидела агонию РФ

Демографические проблемы Российской Федерации свидетельствуют о процессе вырождения и агонии этого государства.

Такое мнение в интервьюOBOZREVATEL высказала экс-народный депутат Украины от партии "Свобода" Ирина Фарион.

Комментируя слова президента РФ Путина о существенном сокращении женщин детородного возраста и о демографических проблемах страны, она заявила: "Я аплодирую тому факту, что Московия вырождается".

"В конце концов, она должна вернуться в свои этнические берега, конкретно – в берега реки Москва-Ава, что в переводе с финно-угорских языков означает "гниловодная", - добавила Фарион.

В этом контексте она заметила: "Есть период расцвета империи, а есть период упадка. Упадок сопровождается агониями. Это – одна из агоний. Когда население перестает себя воспроизводить. Московиты это абсолютно заслужили. Я желаю, чтобы этот процесс как можно быстрее достиг своего логического завершения – вырождения Московии".

Как писал OBOZREVATEL, ранее российский политолог и экономист Андрей Илларионов заявил: "Демографической платой за социальную катастрофу и "геополитические успехи" Кремля стали не родившиеся в России в прошлом году 180 тысяч детей".