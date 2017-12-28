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Мощный взрыв в Санкт-Петербурге: подозреваемого засекли камеры наблюдения

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Подозреваемый в подрыве супермаркета "Перекресток" в Санкт-Петербурге был замечен камерами видеонаблюдениями.

Об этом сообщает местное издание "Фонтанка".

Как передает источник, за полчаса до взрыва на площади Калинина остановилась маршрутка, которая двигалась со стороны метро "Черная речка". Из салона вышел крепко сложенный брюнет неславянской внешности в зеленой куртке с капюшоном.

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Он нес на одном плече ощутимый по весу бежевый рюкзак. Войдя в "Перекресток", молодой человек проследовал к камере хранения, оставил рюкзак, вошел в торговый зал и минуты полторы изображал интерес к товарам.

Из супермаркета мужчина уже вышел без рюкзака. Затем он пересек площадь Калинина и затерялся в толпе.

Как сообщал "Обозреватель", 3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате чего погибли 14 человек.

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Тема
Криминал
Место
РоссияСанкт-Петербург
Объект
взрывы
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