Мощный выброс радиации на Урале: от России потребовали ответа

Правительство Германии призвало Россию дать ответы по поводу мощного выброса радиации на южном Урале, который произошел в 2017 году.

Хотя данные свидетельствуют о том, что за повышенными показателями уровня радиации в Европе стоит именно катастрофа на комплексе "Маяк" на южном Урале, российские власти не спешат с объяснениями. Это следует из ответа Федерального министерства защиты окружающей среды на запрос "зеленых", сообщает Инопресса со ссылкой на Frankfurter Rundschau.

Таким образом, данная ситуация пугает не только недостатками Международной конвенции о раннем оповещении, но и тем, что похожие несчастные случаи могут повториться.

Отмечается, что все, что известно сейчас о катастрофе, основано на измерениях и рассчетах властей Западной Европы: ровно год назад Германия, Австрия и Италия обнаружили движущееся облако радиоактивного рутения. По данным Федерального управления радиационной защиты, именно на южном Урале степень радиации была "значительной".

Федеральное правительство ФРГ настаивает на том, что происшествию, которое называют третьим по мощности после Чернобыля и Фукусимы, нужно присвоить 3-й уровень по Международной шкале ядерных событий. Примечательно также и то, что из России не поступило никаких предупреждений.

Завод "Маяк" был основан во времена "холодной войны" для производства ядерного оружия, но сегодня он служит только для переработки и хранения ядерных отходов, а также для производства научных и медицинских материалов.

Как отмечает Сильвия Коттинг-Уль, председатель Комитета по окружающей среде в Бундестаге, мир все еще держится в тумане после той катастрофы. Представительница Партии зеленых считает, что нужно провести дальнейшие измерения уровня радиации на близлежащих к заводу территориях. "Россия просто обязана это сделать!" - утверждает политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2017 года в Челябинской области в России произошел мощный выброс радиации. На южном Урале в районе завода "Маяк", который и называют очагом взрыва, уровень радиации превысил норму почти в 100 раз. Вскоре радиоактивные вещества были обнаружены в европейских странах, которые и забили тревогу. Российские же власти со своей стороны утверждали, что на территории федерации аварий не зафиксировано. Как известно, рутений-106 является изотопом из ядерных отходов и с большой вероятностью может вызвать вспышку онкологических заболеваний.