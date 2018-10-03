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Мощный выброс радиации на Урале: от России потребовали ответа

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Правительство Германии призвало Россию дать ответы по поводу мощного выброса радиации на южном Урале, который произошел в 2017 году.

Хотя данные свидетельствуют о том, что за повышенными показателями уровня радиации в Европе стоит именно катастрофа на комплексе "Маяк" на южном Урале, российские власти не спешат с объяснениями. Это следует из ответа Федерального министерства защиты окружающей среды на запрос "зеленых", сообщает Инопресса со ссылкой на Frankfurter Rundschau.

Таким образом, данная ситуация пугает не только недостатками Международной конвенции о раннем оповещении, но и тем, что похожие несчастные случаи могут повториться.

Отмечается, что все, что известно сейчас о катастрофе, основано на измерениях и рассчетах властей Западной Европы: ровно год назад Германия, Австрия и Италия обнаружили движущееся облако радиоактивного рутения. По данным Федерального управления радиационной защиты, именно на южном Урале степень радиации была "значительной".

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Федеральное правительство ФРГ настаивает на том, что происшествию, которое называют третьим по мощности после Чернобыля и Фукусимы, нужно присвоить 3-й уровень по Международной шкале ядерных событий. Примечательно также и то, что из России не поступило никаких предупреждений.

Завод "Маяк" был основан во времена "холодной войны" для производства ядерного оружия, но сегодня он служит только для переработки и хранения ядерных отходов, а также для производства научных и медицинских материалов.

Как отмечает Сильвия Коттинг-Уль, председатель Комитета по окружающей среде в Бундестаге, мир все еще держится в тумане после той катастрофы. Представительница Партии зеленых считает, что нужно провести дальнейшие измерения уровня радиации на близлежащих к заводу территориях. "Россия просто обязана это сделать!" - утверждает политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2017 года в Челябинской области в России произошел мощный выброс радиации. На южном Урале в районе завода "Маяк", который и называют очагом взрыва, уровень радиации превысил норму почти в 100 раз. Вскоре радиоактивные вещества были обнаружены в европейских странах, которые и забили тревогу. Российские же власти со своей стороны утверждали, что на территории федерации аварий не зафиксировано. Как известно, рутений-106 является изотопом из ядерных отходов и с большой вероятностью может вызвать вспышку онкологических заболеваний.

Место
Россия
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