Мощный ураган в Анталье нанес серьезные разрушения и убил человека. Фото и видео

На турецкую провинцию Анталья обрушился мощный ураган, в результате которого погиб человек.

Как сообщает Hurriyet, мощные порывы ветра сорвали крыши домов и снесли минарет одной из мечетей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Также разрушены теплицы и повалено большое количество деревьев.

Издание отмечает, что в районе Кумлуджа погибла 28-летняя женщина. Ее придавило автобусной остановкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кропивницком сильный ураган разрушил стены домов, снес крыши, оборвал провода, внешние конструкции на зданиях, повалил деревья и заборы. Вследствие непогоды пострадали три человека.