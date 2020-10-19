Мощный ураган в Анталье нанес серьезные разрушения и убил человека. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
2,5 т.

  • 28-летнюю женщину придавило остановкой, в результате чего она погибла

  • Также стихия повалила множество деревьев и уничтожила теплицы

Последствия урагана в турецкой Анталье

На турецкую провинцию Анталья обрушился мощный ураган, в результате которого погиб человек.

Как сообщает Hurriyet, мощные порывы ветра сорвали крыши домов и снесли минарет одной из мечетей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Ураган в Турции повалил множество деревьев

Также разрушены теплицы и повалено большое количество деревьев.

Угаран в Турции нанес серьезные разрушения

Издание отмечает, что в районе Кумлуджа погибла 28-летняя женщина. Ее придавило автобусной остановкой.

Ураган в Турции уничтожил теплицы
Разрушенные металлические конструкции в результате урагана в Турции
Последствия урагана в провинции Анталья
Ураган в Турции снес минарет
Провинция Анталья расположена на юге Турции

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кропивницком сильный ураган разрушил стены домов, снес крыши, оборвал провода, внешние конструкции на зданиях, повалил деревья и заборы. Вследствие непогоды пострадали три человека.

Турцияураган